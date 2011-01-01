Пандемия и PR: какую коммуникационную стратегию выбрать?
24 апреля
Пандемия станет для многих брендов моментом истины. Коммуникационная стратегия, которую выберет бренд в этот кризисный период, будет определять его репутацию в ближайшем будущем. О стратегиях поведения и инструментах PR, которые сейчас могут помочь бизнесу остаться «на плаву» рассказала Анна Кириченко, Управляющий Партнер коммуникационного агентства Redline PR.
На экономический кризис, вызванный COVID-19, все бренды отреагировали по-разному: одни ушли «в подполье» переждать турбулентность (многие бренды выбрали эту стратегию), другие, напротив, проактивны в коммуникациях, открыты и ищут способ помочь – мы это называем «ПАНДЕМИЯ ДОБРА». Именно этот путь – наиболее выигрышная коммуникационная стратегия, которая применима абсолютно ко всем сферам бизнеса: от FMCG до самолетостроения.
Основной вопрос в том, стоит ли заниматься PR в условиях кризиса. Чтобы ответить на этот вопрос, представьте, что ваш друг в беде. Как вы себя поведете? Ответ очевиден: надо помогать! PR – это как раз тот самый инструмент, который поможет выстроить позицию бренда, как помощника и друга в восприятии вашей аудитории. Для этого необходимо придерживаться активной коммуникационной стратегии: предложите любой позитивный контент, который будет полезен в условиях сложившейся ситуации. Чем вы более открыты в коммуникации – тем это лучше для репутации бренда с точки зрения PR. Компании, которые сейчас «помогают», а не «выживают» – формируют себе целый отряд адвокатов бренда из всех людей, которые так или иначе узнают об этом и потом становятся суперлояльны к бренду на долгие годы! Именно эта аудитория становится «друзьями» бренда. Те же, кто отмалчивается и ничего не предпринимает – упускают эту возможность!
Но как быть активным в условиях, когда большинство классических инструментов PR стали не доступны: журналистов не пригласить на пресс-завтрак, презентацию новинок тоже провести не получится... Что делать? Предлагаем подборку инструментов, которые сейчас наиболее эффективны.
Для работы со СМИ:
Онлайн пресс-конференцииКлассика работы со СМИ, но в режиме онлайн. Схема работы та же, но все происходит в сети. Проработайте информационный повод, создайте сценарий мероприятия (да-да, сценарий и продумывание выступления никто не отменял), пригласите журналистов.
Акции добраМногие люди сейчас нуждаются в помощи: врачи, бабушки и дедушки, люди в больницах и на самоизоляции. Подумайте, как ваш бренд может поддержать их? В качестве примера делимся нашим последним кейсом с кондитерской фабрикой «Победа». Компания выпустила новую линейку шоколада Charged Immunity с добавлением витаминов и микроэлементов для поддержки иммунитета. Бренд отправил подарочные наборы врачам в звучащую на всю Россию больницу в Коммунарке. Наша задача, как PR-агентства, заключалась в том, чтобы отработать этот информационный повод. Мы анонсировали акцию в СМИ и получили более 35 публикаций в СМИ и многомиллионный охват. Задача была не в том, чтобы похвастаться, а в том, чтобы поддержать повестку дня. В «сухом» деловом пресс-релизе мы без рекламы и расхваливания продукции рассказали о том, что компания сделала доброе дело. Этот шаг помог бренду показать своим личным примером, что помощь и поддержка – это то, что сейчас очень нужно людям и поделиться добром может каждый. Не стоит упускать эту возможность. Делайте добро и мир ответит вам тем же, а ЦА запомнит и подарит вам дополнительную лояльность в светлом будущем.
Для работы с целевой аудиторией:
Онлайн конференции;
Онлайн лекции, вебинары и мастер-классы;
Активный SMM.
В работе с вашей ЦА в период самоизоляции и карантина как никогда важно делать упор на видеоконтент. Если сейчас вы не начнете заниматься видеоконтентом, то буквально через пару лет вы будете догонять ушедший паровоз.
Мы призываем занять активную позицию: пишите статьи, выходите в прямые эфиры, помогайте людям, делитесь добром. Помните, PR – это про имидж, коммуникацию, лояльность и доверие аудитории. PR – это не панацея для бизнеса в кризис, но именно его инструменты делают так, что покупая ваш продукт потребитель будет ощущать безусловную любовь к бренду. Ведь при покупке люди часто выбирают не просто продукт, не бренд, а имидж, который вы сформировали в их восприятии.
Разговаривайте с вашей целевой аудиторией на языке PR-коммуникаций и помните, что PR – это по любви.
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