PrPunch — новый сервис для создания и размещения контента

Яндекс запускает сервис для создания форм обратной связи и опросов Яндекс запускает бесплатный сервис Яндекс.Формы. С его помощью можно без навыков в разработке создать форму для проведения опроса, сбора обратной связи, заявок от клиентов и других данных. Форма конструируется из готовых блоков, в которые остаётся добавить текст.

Google выкупила у Twitter сервис для создания мобильных приложений Fabric Холдинг Alphabet выкупил у Twitter платформу для создания мобильных приложений Fabric. Она войдёт в состав Google, пишет Bloomberg

Google предложила новый способ монетизации контента – оплаченные опросы На этой неделе Google познакомила владельцев сайтов с новым способом монетизации контента – издательской сетью Google Consumer Surveys, которая уже открыта для подписчиков.

На рынке СНГ запущен новый сервис мониторинга трансляций ТВ-контента На медийном рынке начал работу уникальный сервис для мониторинга трансляций ТВ-контента на телеканалах стран СНГ – whereiscontent.com (WiC)

Минкомсвязь отказалась от создания реестра легального контента Минкомсвязь отказалась от проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на проведение технологических работ по созданию информационной системы

NBC купила сервис создания мобильных интернет-трансляций NBC News, новостное подразделение телекомпании NBC, приобрело сервис Stringwire, позволяющий организовывать видеотрансляции с помощью мобильных устройств. Об этом сообщает The New York Times. Официально о сделке пока не сообщалось.

Yahoo! отдал 40 миллионов долларов за сервис создания коротких фильмов Интернет-компания Yahoo! купила сервис Qwiki, позволяющий создавать короткие фильмы.Официально сумма сделки не раскрывается. Как отмечают источники издания All Things Digital, узнавшего о покупке за две недели до ее анонса, Qwiki обошлась интернет-компании в сумму от 40 до 50 миллионов долларов.