PrPunch — новый сервис для создания и размещения контента

NBC News, новостное подразделение телекомпании NBC, приобрело сервис Stringwire, позволяющий организовывать видеотрансляции с помощью мобильных устройств. Об этом сообщает The New York Times. Официально о сделке пока не сообщалось.

Интернет-компания Yahoo! купила сервис Qwiki, позволяющий создавать короткие фильмы.Официально сумма сделки не раскрывается. Как отмечают источники издания All Things Digital, узнавшего о покупке за две недели до ее анонса, Qwiki обошлась интернет-компании в сумму от 40 до 50 миллионов долларов.

Компания The New York Times Co. заявила о запуске нового сервиса, который позволит рассылать контент издания на мобильные телефоны в виде текстовых сообщений. Отсылая сообщение-запрос на определённые номера Times, читатели смогут получать текст материалов NYT на мобильные телефоны и другие мобильные средства связи.