PrPunch — новый сервис для создания и размещения контента

Чтобы заявить о себе в интернете, построить знание бренда и доносить новости широкой аудитории, мало создать текст и опубликовать его в блоге на сайте. Нужно разместить его на сайтах, которые читает аудитория бренда. Новая платформа PrPunch
предоставляет возможность сделать это доступно и эффективно.
Функционал
После регистрации на сайте
вы попадаете на стартовую страницу личного кабинета, где будут отображаться все запущенные кампании, а сейчас можно создать первую — нажав на кнопку “Создать кампанию”.
Формирование кампании состоит из четырех шагов:
1. Выбор сайта для размещения. Выбор тематик широкий: от новостных ресурсов разных уровней и популярных категорий “Технологии”, “Стиль жизни”, “Бизнес”, “Спорт” и т.п. — до узкоспециальных категорий вроде “Металлургии”, “Охрана и Безопасность”.
Кроме того, команда сервиса выступает за гибкий клиентоориентированный подход и прорабатывает нужное направление или сайт по запросу клиента, если они отсутствуют в каталоге.
2. Загрузка статьи. PrPunch работает со всеми видами текстового контента: новостями и пресс-релизами, статьями, интервью, адверториалами и т.д. В одну кампанию можно добавить сразу несколько текстов разных тематик, а также заказать написание текста по брифу.
3. Подбор дополнительных услуг. Специалисты сервиса могут вычитать материал, отредактировать его под стиль или требования определенного ресурса, сделать рерайт или написать новый текст на основе загруженного. Рекламодатель может сам выбрать те дополнительные услуги, которые ему нужны, и таким образом самостоятельно регулировать финальную стоимость публикации.
4. Распределения статей по сайтам. На этом этапе, если загрузить несколько статей, можно выбрать, где будет публиковаться каждая из них, а также докупить некоторые важные опции (репост, рассылка по базе подписчиков, удержание на главной странице и т.д.)
После формирования кампании сервис направляет на страницу оплаты. На данный момент можно провести оплату без комиссии через через way for pay (карты Visa и Mastercard, оплата наличными через терминал, оплата через Privat24 и т.д.). В дальнейшем перечень платежных сервисов будет расширен, чтобы каждый смог найти для себя удобный способ.
“Мы работаем или с вебмастерами (владельцами сайтов) или с рекламными отделами сайтов. Сотрудничество через третьих лиц (контрибьюторов, гостевых авторов, неофициальных представителей и тп.) не ведется. Это позволяет гарантировать размещение материалов на законных условиях в полном согласовании с площадками, которые представлены в нашем каталоге. Никаких дополнительных условий или скрытых платежей в системе нет, цену рекламодатель формирует сам в процессе оформления кампании
”, — отмечает Сергей Уперенко, руководитель проекта PrPunch.
Каталог сайтов постоянно пополняется новыми площадками. Первым этапом стали наиболее востребованные клиентами гео — уа- и рунет. В планах — предоставить пользователям качественный глобальный охват по более чем 50 тематикам, который позволит брендам строить знание и находить контакт с потребителями на самых разных рынках. Сейчас, если нужный сайт отсутствует в каталоге, можно сообщить об этом команде сервиса: площадки по запросам клиентов берутся в приоритет.
Удобство и простота
Одна из отличительных черт сервиса — современный, интуитивно-понятный интерфейс. Функционал и удобство мобильной версии PrPunch ничем не уступают полноформатному сайту. Адаптированная для всех мобильных устройств, она позволяет запускать кампании в любом месте и в любое время так же быстро и просто, как с компьютера.
Цены на размещение в каталоге PrPunch фиксированные: при формировании кампании сразу понятно, сколько и за что вы платите. При этом нет необходимости связываться с площадками напрямую, тратя на это свое время. Можно быстро и без переплат воспользоваться каталогом, в котором уже собраны нужные сайты — а команда PrPunch возьмет остальное на себя.
Уже сегодня PrPunch позволяет эффективно увеличивать доверие к бренду и личности, повышать узнаваемость и привлекать новую аудиторию к продукту или услуге, а также продвигать сайт в поисковой выдаче.
“PrPunch — молодой проект в самом начале своего пути. Стартовый функционал уже решает много “болей” бизнесов, но мы не собираемся останавливаться на этом. В ближайшие несколько месяцев наша основная цель — совершенствовать сайт и функционал, расширять перечень партнеров и услуг, становиться еще лучше и удобнее для наших клиентов”, — подчеркнул Сергей Уперенко.
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