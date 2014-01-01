Что дает предпринимателю участие в тендерах

Государственные закупки всегда вызывали повышенный интерес у предпринимателей. Каждый бизнесмен прекрасно понимает, что контракт, заключённый с госучреждением, – это гарантированная возможность реализовать товары и услуги своей компании в тех объёмах, которые заявлены заказчиком, а у госучреждений они обычно весьма солидные.
Тендер (англ. tender – предложение) – конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг или выполнение работ по заранее объявленным в документации условиям, в оговорённые сроки на принципах состязательности, справедливости и эффективности. Контракт заключается с победителем тендера – участником, подавшим предложение, соответствующее требованиям документации, в котором предложены наилучшие условия. Тендеры проводятся как частными компаниями, так и государственными органами в виде госзакупок.
Республика Казахстан – один из важнейших экономических и политических партнеров Российской Федерации. Российские поставщики, обладающие определенными квалификационными требованиями, могут принимать участие в казахстанских закупках, и наоборот – участие на российском рынке поставщиков из Казахстана закреплено законодательно.
Для поиска исполнителя такие рекламодатели проводят конкурс в формате закупок. Конкурентный отбор позволяет им выбрать выгодные условия, получить клиента, повысить лояльность и репутацию.
Зачем участвовать в тендерахОбычно заказчики выбирают узкий круг тендерных площадок или платформ, через которые рассматривают подрядчиков. Для предпринимателей участие в таких тендерах это возможность:
-узнать, что компания с крупным бюджетом ищет исполнителя по нашим услугам;
-поучаствовать в крупной закупке желаемого заказчика и стать его подрядчиком;
-поиск потенциальных рекламодателей дополнительно ко входящим заявкам и PR-активности.Самый распространённый и известный тип открытых тендеров, которые проводятся через сайт гос.закупки
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Для участия в закупках нужно загрузить на сайт необходимые документы и подтвердить их подлинность электронной подписью. В 50% случаев рекламодатели запрашивают оригиналы, заверенные подписью и печатью бухгалтерии, а также скан-копии бумаг на электронном носителе. Общаться с заказчиком через платформу можно не всегда. Однако результаты госзакупок всегда публикуются в открытом доступе: рекламодатель выкладывает протокол итогов, где указывает всех участников и их предложения.
Для того чтобы принять участие в государственных закупках, во-первых, необходимо получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в Центре обслуживания населения, во-вторых, зарегистрироваться на портале. В объявлениях заказчики указывают требования, которые предъявляют к поставщикам: от материально технической базы до подтверждающих её документов. Кроме того, в объявлениях обязательно указывается точная дата и время проведения тендера, для того чтобы все потенциальные участники на равных условиях могли подготовиться к конкурентной борьбе за госсзакупку.
Иностранные компании могут участвовать государственных закупках в Казахстане только при условии, что у них есть представительство на территории страны, которое платит налоги. Зарегистрированным представителям выдаётся электронно-цифровая подпись для подачи заявок на портале госзакупок.
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