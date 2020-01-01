Основные тенденции продвижения в 2020 году

3 главных способа раскрутить видео на YouTube и получить внимание зрителей в 2020 году. YouTube – крупнейший видеохостинг в мире. Если вы ведете канал и хотите раскрутить видео на Ютуб в 2020 году, то эта статья для вас. Рассказывает руководитель компании "ADVAZO" Дмитрий Новиков.

Как продвигать сайт в 2020 году В последнее время тема раскрутки молодых сайтов стала очень популярна. И не напрасно. Сейчас, чтобы раскрутить недавно созданный сайт или сайт, которым вообще не занимались, нужно время. Не получится закупить кучу ссылок и вылезти в ТОП, как раньше — поисковики очень жестко фильтруют сайты и не пускают на высокие позиции те ресурсы, которым не доверяют.

Основные тенденции продвижения сайтов в Европе Мир неуклонно движется к глобализации. Неудивительно, что российские SEO-компании всё чаще задумываются о выходе на международный, а чаще всего — на европейский рынок. Отчасти это обусловлено видимой простотой: может показаться, что продвижение сайта в Европе ничем не отличается от той же работы в Москве — достаточно лишь перевести веб-ресурс на другой язык. Однако все не так просто.

5 оригинальных идей для подарка к новому году 2020 Новый год – это один из самых любимых и ожидаемых праздников сегодня не только у детей, но и у взрослых. И, как понятно, причина кроется не только в особенном «духе Рождества», который витает над нами начиная с декабря и до середины января, а и в возможности получить и подарить подарки родным, близким и знакомым.

Что ждёт SEO в 2020 году: главные тренды Данный вопрос волнует всех – и заказчиков, и исполнителей. Всем интересно, каких изменений в тенденция развития SEO стоит ожидать в ближайшее время, что из этого будет работать и через 2-3 года, а с чем придётся распрощаться, дабы не навредить раскрутке сайта, будет ли SEO существовать в принципе…

Maserati к 2020 году представит свой электрокар Итальянский автопроизводитель спешит занять свою нишу на рынке электромобилей

К 2020 году человечество будет хранить 40 зетабайт информации Согласно свежим данным информационного сервиса Digital Universe, к 2020 году на каждого жителя планеты, в том числе женщин и детей, будет приходиться по 5,2 Гб данных. Всего же человечество к тому времени накопит цифровой информации на 40 зетабайт, или на 40 триллионов гигабайт.