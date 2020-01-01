Основные тенденции продвижения в 2020 году

Интернет-маркетинг и digital реклама — один из знаменателей нашей цифровой эпохи, потому что реклама еще не была такой интерактивной, как сейчас.
Сфера digital технологий очень динамична, никто не может сказать, что ждет нас завтра.
И лишь одно можно сказать точно: маркетинг будет постоянно развиваться, представляя все больше возможностей рекламодателям и бизнесменам по всему миру.
Сейчас каждая крупная компания желает иметь в штате интернет-маркетолога, способного эффективно организовывать рекламные акции, анализировать деятельность конкурентов и способствовать улучшению имиджа компании в сети. О быстроте перемен свидетельствует тот факт, что часто владельцы предприятий сами не понимают, зачем им нужен такой специалист, хотя уверены, что это критически важно для компании. Но теперь и знаний в интернет-маркетинге уже мало – пришла новая эра – digital маркетинга.
Диджитал-агентство https://www.collaba.digital/
занимается продвижением брендов в цифровой среде. К основным инструментам digital агентств относят социальные сети, контекстную и медийную рекламу, раскрутку сайтов, рекламу в мобильных приложениях, управление репутацией. Одним из важнейших инструментов агентства является SEO, то есть оптимизация сайтов под поисковые системы.
В таких компаниях обычно есть маркетологи, SEO-специалисты, аналитики, менеджеры проекта, дизайнеры, верстальщики, программисты, контент-менеджеры и копирайтеры. Также иногда нанимают видеооператоров или фотографов.
Агентства, которые занимаются диджитал маркетингом, создают локальные сети и распространяют через них информацию. В сети несколько устройств, и пользователи могут получать полезную информацию, обмениваясь файлами и сообщениями. Также ведется работа по продвижению по каналам цифрового телевидения. Для владельцев интернет-ресурсов организуют участие в семинарах, форумах и других профессиональных мероприятиях.
Благодаря аналитике специалисты цифровых агентств понимают, что работает лучше всего. И даже могут исследовать популярность различных каналов продвижения для конкретных тематик. Цифровой маркетинг — это комплексное продвижение, которое включает в себя множество каналов. Поэтому важно не пытаться охватить их все, а исходить из целей и возможностей бизнеса. Тем более, что почти все опрошенные эксперты считают, что универсальных решений не существует, а инструменты нужно выбирать под конкретную компанию. Главное — правильная настройка и грамотное использование возможностей, которые представляет рекламодателям цифровая платформа.
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