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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ — В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Вчера
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ — В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Кибербезопасность и Информационная безопасность: есть ли разница?

Информационная безопасность и кибербезопасность относятся к процессам и методологиям, которые используются в отраслях документации, хранения баз в электронном и печатном виде. Основа официальности носит формы конфиденциальной, частной и конфиденциальной информации или данных от несанкционированного доступа, использования, неправомерного использования, раскрытия, уничтожения, изменения или нарушения. Давайте, попробуем выяснить в чем же отличия терминов.


Информационная безопасность - значение понятия

Информационная безопасность и защита информации - это не только теоретические, но и теоретические предоставления доступа к информации только тем людям в организации, которые имеют право на ее просмотр. Хотя это включает в себя доступ к информации, содержащейся на компьютерах, эта концепция гораздо шире, чем компьютеры, и охватывает все записи, находящиеся под контролем организации.
Эта концепция возникла в Центральном разведывательном управлении США как способ гарантировать, что документы защищены от изменения или доступа к ним людей, которые не должны были получить их, особенно секретную информацию.

Что такое кибербезопасность?

Кибербезопасность в Украине - это деятельность, направленная на организацию защиты компьютеров, серверов, смартфонов, и все другие види электронных носителей данных от вредоносных атак. Термин используют в различных направлениях, от бизнеса до мобильных компьютеров, но включает несколько общих категорий.

  • Сетевая безопасность - это практика защиты компьютерной сети от злоумышленников, будь то целевые злоумышленники или оппортунистические вредоносные программы.
  • Безопасность приложений направлена ​​на защиту программного обеспечения и устройств от угроз. Скомпрометированное приложение может предоставить доступ к данным, предназначенным для защиты. Успешная защита начинается на этапе проектирования, задолго до развертывания программы или устройства.
  • Информационная безопасность направлена на сохранение и защиту целостности конфиденциальных баз не только в хранилищах, но и внутри корпоративного и внекорпоративного коллектива. Права доступа, которые пользователи получают при доступе к сети, и процедуры, которые определяют, как и где данные могут храниться или совместно использоваться, подпадают под этот зонтик.
  • Аварийное восстановление и непрерывность бизнеса определяют, как организация реагирует на события кибербезопационного пространства, которые могут грозить информационной потерей для компании. Политики аварийного восстановления определяют, как организация восстанавливает свои операции и информацию, чтобы вернуться к той же рабочей емкости, что и до события. Непрерывность бизнеса - это план, к которому прибегает организация, пытаясь действовать без определенных ресурсов.
  • Обучение специалистов данной сферы напрямую затрагивает людей, которых можно считать одним из самых непредсказуемых факторов кибербезопасности. Любой человек может случайно внедрить вирус в другую безопасную систему, не соблюдая правила безопасности. Обучение пользователей удалять подозрительные вложения электронной почты, не подключать неопознанные USB-накопители и другие важные уроки имеют жизненно важное значение для безопасности любой организации.

Что такое рейтинги кибербезопасности?

Рейтинги кибербезопасности или рейтинги безопасности являются кибер-эквивалентом кредитного рейтинга. Подобно тому, как кредиторы рассматривают кредитные оценки, чтобы оценить, насколько ответственно человек управляет своими финансовыми обязательствами с течением времени, организации могут использовать рейтинги безопасности, чтобы быстро и легко сообщать о масштабе и серьезности риска в своем собственном управлении эффективностью безопасности или в своей цепочке поставок. Поскольку рейтинги легко понять, они являются полезным механизмом для сообщения о внутренних рисках и рисках поставщиков нетехнической аудитории в C-suite, зале заседаний или у соответствующего поставщика. Использование этих объективных данных высокого уровня может упростить обсуждение риска. Если вы хотите уберечься от рисков потери важной информации, то предлагаем пройти аудит кибербезопасности от компании Indevlab.



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