Продажи калорийной выпечки сократились на 62%, сообщил маркетплейс Беру

24 апреля

Эксперты маркетплейса Беру изучили спрос на продукты и выяснили, как изменился интерес россиян к калорийным и низкокалорийным товарам на самоизоляции. В исследовании сравнивался спрос на товары 21 апреля и 24 марта.



По словам экспертов Беру, рост популярности диетических продуктов, спортивных товаров и товаров по уходу за телом может быть связан со снижением физической нагрузки россиян во время самоизоляции и желанием оставаться в форме.



Так, диетические продукты стали популярнее: на 210% вырос спрос на отруби и клетчатку, а на 108% — на комплексы и продукты для похудения (чаще всего на Беру заказывали дренажный напиток для уменьшения объёмов и отёков). Также клиенты маркетплейса стали почти на 80% чаще заказывать хлебцы, на 64% — батончики мюсли. В аналогичном периоде прошлого года подобного интереса к низкокалорийным продуктам на Беру не наблюдалось.



В категории товаров для красоты почти на 90% выросло количество заказов средств для похудения и борьбы с целлюлитом. Более чем в 2 раза чаще на Беру стали заказывать скрабы, пилинги и щётки для тела, которые, по словам экспертов, могут помочь привести тело в тонус.



В то же время, спрос на хлеб и выпечку упал на 62%. Мучные кондитерские изделия стали заказывать на 40% меньше, а шоколадную и ореховую пасты — на 38%. Снизился спрос и на шоколадные батончики и попкорн — примерно на 20%.



В начале апреля число заказов спортивных товаров на Беру выросло на 60%. Аномальный скачок спроса был на ролики для пресса — интерес к ним за последние 2 недели марта вырос в 8 раз. Более чем в 7 раз выросло количество заказов с товарами для занятия йогой (специальные блоки, ремни и кольца для пилатеса), а более чем в 6 раз вырос интерес к коврикам для занятия фитнесом. Скакалки и степ-платформы стали заказывать примерно в 4 раза чаще.

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