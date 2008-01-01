Трафик региональных СМИ вырос в условиях коронавируса

24 апреля

С начала марта тема коронавируса стала безусловным лидером новостной повестки в России и продолжает оставаться им в апреле. Сеть городских порталов Hearst Shkulev Digital провела исследование, как тема коронавируса отразилась на трафике региональных СМИ.

Исследование трафика проводилось на основе статистики посещаемости новостных сайтов Сети городских порталов Hearst Shkulev Digital, расположенных в 16 городах России: Архангельске, Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Кургане, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Уфе, Челябинске, Ярославле.

С марта 2020 года тема коронавируса и связанных с ним ограничений стала одной из самых значимых в медийном пространстве. Случился небывалый спрос на оперативную информацию — жители крупных городов стали в полтора раза чаще смотреть новости. Повышенный интерес к новостям сохраняется и в апреле.

Сеть городских порталов на своих ресурсах наблюдала резкий рост трафика: на сайты пришла новая аудитория, постоянные читатели стали просматривать новости чаще. За март 2020 года совокупное число уникальных пользователей всех 16 порталов увеличилось на 45% — с 24,5 млн до 35,5 млн. Совокупные просмотры сайтов за тот же период выросли на 62% — с 156, 5 млн до 253,5 млн.

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