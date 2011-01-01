Сайты Hearst Shkulev Digital стали лидерами по цитируемости в 12 регионах России

Сеть городских порталов Hearst Shkulev Digital установила рекорд трафика - более 1,2 млн посетителей в сутки Сеть городских порталов в октябре 2018 года установила новый рекорд по числу посетителей. Их среднесуточное количество увеличилось почти на 50 000 - до 1 203 180 (рост 4%). Такие данные показывает система аналитики Liveinternet.ru.

Россия на Дне океана: порталы сети Hearst Shkulev Digital представили, как большая вода превращает города в курорт Сеть городских порталов Hearst Shkulev Digital подготовила к международному Дню океанов серию коллажей. Дизайнеры Полина Авдошина и Евгения Бикунова представили, как смотрелись бы достопримечательности, если бы речные набережные стали океанскими — с золотым песком и морским ветром.

Самые эффективные: BBDO Moscow и Mars стали лидерами Effie Awards Russia 2018 По итогам прошедшей премии Effie Awards Russia 2018 проекты, реализованные агентством BBDO Moscow, принесли бизнесу рекламодателей наибольший маркетинговый эффект. В частности, самым награждаемым брендом церемонии стал Snickers, а рекламодателем — Mars.

Американский Hearst хочет выкупить в России журналы Cosmopolitan и Harper`s Bazaar Американский медиахолдинг Hearst Communications направил ходатайство в ФАС о выкупе у финского медиахолдинга Sanoma 50% в ИД "Фэшн Пресс", издающем журналы Cosmopolitan, Harper`s Bazaar и Esquire, а также "Популярную механику", "Домашний очаг", "Вкусно и полезно" и Robb Report

Hearst Shkulev Ukraine будет издавать Cosmopolitan Издательский дом Hearst Shkulev Ukraine приобрел лицензию на издание Cosmopolitan и сайт cosmo.com.ua. Об этом сообщает пресс-служба медиакомпани.

Приложения Microsoft Office стали лидерами чартов Apple App Store Приложения из пакета Microsoft Office, вышедшего для планшетов Apple iPad, заняли 4 из 10 строчек чарта бесплатных программ в магазине App Store.

Рейтинги цитируемости новостных Интернет-ресурсов Рунета в разных категориях СМИ Как выяснилось в результате исследования, в ноябре лидер по цитируемости в печатных СМИ, на ТВ и радио - gazeta.ru, информационные агентства, интернет-ресурсы и блогософера ссылались на lenta.ru.