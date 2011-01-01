Сайты Hearst Shkulev Digital стали лидерами по цитируемости в 12 регионах России

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинги самых цитируемых СМИ 52 регионов России за 2019 год. В 12 регионах страны лидирующие позиции рейтингов заняли сайты, входящие в Сеть городских порталов Hearst Shkulev Digital.
Возглавили региональные рейтинги и подтвердили в очередной раз свое лидерство в регионах:
V1.RU — 1-е место в Волгоградской области
;
59.RU — 1-е место в Пермском крае
;
76.RU — 1-е место в Ярославской области
;
72.RU — 1-е место в Тюменской области
;
63.RU — 1-е место в Самарской области
;
74.RU — 1-е место в Челябинской области
;
Fontanka.ru — 1-е место в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Три сайта Сети городских порталов HSD значительно улучшили свои позиции в рейтингах цитируемости по сравнению с 2018 годом.
NGS24.RU поднялся на 5 позиций вверх в списке самых цитируемых СМИ Красноярского края
и по итогам 2019 года занял 2-е место.
45.RU занял 2-е место в Курганской области
, поднявшись за год с 4-й позиции.
NN.RU поднялся c 3-го на 2-е место по цитируемости в Нижегородской области
.
Еще два сайта сети подтвердили свое лидерство в регионах с высококонкурентной медиасредой:
NGS.RU — 2-е место среди СМИ Новосибирской области
(2018 год — 2-е место),
E1.RU — 3-е место в Свердловской области
(2018 год — 3-е место).
Исследование цитируемости проводилось с 1 января по 31 декабря 2019 года. Каждый рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 50 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.
Разработчики рейтингов отмечают, что не считали цитируемость, если СМИ постоянно перекрестно упоминали друг друга.
Для справки:
Сеть городских порталов Hearst Shkulev Digital
— крупнейшая в России сеть городских онлайн-СМИ. В нее входит 44 городских сайта, редакции находятся в 16 городах.
В 2019 году Сеть городских порталов HSD объединилась с крупнейшим сайтом Санкт-Петербурга «Фонтанка.ру».
Все порталы расположены на единой технологической платформе и объединены в рекламную сеть. В каждом из городов сеть представлена своим местным брендом с многолетней историей.
Совокупная аудитория Сети городских порталов HSD составляет более 21 000 000 уникальных пользователей и более 126 000 000 просмотров.
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