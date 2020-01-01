Гид по домашним развлечениям от Likee

В стремлении ограничить распространение вируса COVID-19 многие люди переходят на удаленную работу и учёбу, стараются реже выходить из дома и сократить социальное взаимодействие оффлайн. Образуется масса свободного времени – и прямо скажем, пространства для скуки – которое каждый старается занять по-своему. Многие воспринимают домашний режим как возможность прокачать самые разные навыки и выйти из карантина другим человеком: подтянуть английский благодаря онлайн-курсам, усовершенствовать кулинарные способности, научиться играть на гитаре, пройти марафон йоги. Приложение для создания коротких видеороликов Likee предлагает свой гид по полезным домашним развлечениям! Подборка лучших активностей была составлена на основе роликов блогеров приложения, которые приняли участие в хэштег-челлендже #ЯнаКарантине
. Посмотрите, чем другие занимают себя дома, и берите на вооружение лучшие идеи!
Снимайте ролики о жизни на карантине
Весь мир сегодня оказался в сложной и неопределенной ситуации – но везде есть место юмору! Одно из самых веселых занятий во время самоизоляции – снимать ироничные ролики о карантинных буднях и делиться ими с друзьями, ведь так гораздо легче переносятся любые тяготы. Например, Виктор Шкодич
выложил видео, где сравниваются ожидаемые способы проведения карантина (самообразование, правильное питание и прочее) с реальными (просмотр мультиков с джанк фудом). Ролик транслирует важную мысль – не будьте к себе излишне строги и не забывайте позволять себе милые душе радости!
Проведите время с детьми или младшими братьями / сёстрами
У семей появились возможности действительно насладиться общением друг с другом: если раньше вечно занятые и находящиеся на работе взрослые могли выделить время только на обязательные серьезные активности – как, например, проверка домашних заданий – то теперь наконец есть шансы на совместное веселье! Следуйте примеру молодой мамы-блогера Лины Вокс
, которая вовсю подшучивает над детьми, находясь в семейной изоляции.
Придумайте новые образы
Перемена образа всегда помогает развеять тоску, а длительный карантин позволяет отточить новые бьюти-техники и добавить в свой арсенал новые прически и стили макияжей! Актриса театра кукол Арина
напоминает пользователям, что сейчас самое время для разумных экспериментов с внешностью.
(Наконец) научитесь готовить
Все карты сложились, чтобы этой весной вы, как и всегда мечтали, стали настоящим кулинарным богом. В этом вам поможет лайкер Максим
, который выкладывает ролики с рецептами на своем канале «О, еДА!». Блогер предлагает много полезного и актуального – например, делится несложным алгоритмом приготовления напитка, повышающего иммунитет, – то, что доктор прописал!
Узнайте врага в лицо
О вирусе Covid-19, который так изменил наши жизни, нужно знать всё – и самое главное, как от него защититься! Изучите видео бдительных лайкеров, которые рассказывают и показывают, как правильно носить маску
и мыть руки
.
Занимайтесь спортом – хотя бы чуть-чуть!
Мы твердо уверены, что сладости и другие вкусняшки на карантине простительны – нужно же себя радовать! Но прилив эндорфинов способна обеспечить и физкультура, так что дайте спорту шанс. Бодибилдер Иван Машаргин
разработал для подписчиков специальную программу тренировок с базовыми упражнениями, которых жаждет ваше тело в этот период минимальной физической активности.
Еще больше полюбить спорт помогут специальные конкурсы от Likee и косметической компании Maybelline, победителей которых традиционно будут ждать суперпризы!
Первым челленджем станет фитнес-марафон
, в рамках которого профессиональный тренер будет показывать, как правильно заниматься дома, чтобы снизить риск вирусных заболеваний и не терять форму во время карантина. Cо 2 по 8 апреля в 20:00 топовые лайкеры будут проводить онлайн-трансляции с воркаутами под руководством инструктора, к которым сможет присоединиться каждый пользователь! Не упусти шанс потренироваться с прекрасной Викой Виктори
ей, веселой Анриэль
и очаровательным Даней Бран
. По итогам каждого занятия известные блогеры выберут 8 самых активных лайкеров, которые получат суперпризы от Maybelline!
Второй конкурс физической активности называется #7днейспорта
. Его суть интуитивно понятна – в течение семи дней, со 2 по 8 апреля, участником нужно будет выкладывать ролики с домашними тренировками на странице хэштег-челленджа. Авторов самых креативных и спортивных видео также ждут призы от Maybelline.
Осваивайте швейное мастерство
Художница под ником Purple Cat
сшила маску для своей любимой куклы и записала подробное видео о том, как сделать такую же.
Знакомьтесь с техникой изготовления маски, берите любой материал (настоящие маски все же лучше пока оставить людям) и создавайте актуальные сегодня аксессуары для игрушек, питомцев – и на самом деле для кого угодно. Обязательно выкладывайте результаты в Likee!
Смотрите сериалы и делитесь впечатлениями
Сегодня все составляют списки обязательных для просмотра фильмов и сериалов – есть такая подборка
и у Likee. Пользователи приложения предлагают не ограничиваться их просмотром, а идти дальше и наряжаться с любимых героев, записывая тематические видео. Почему бы и нет!
Берегите себя и близких и не скучайте вместе с Likee!
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Сервис коротких видеороликов Likee запустил новый челлендж #ДеньУчителя – с 4 по 11 октября лайкерам предстоит снимать короткие видео об учебных буднях. С помощью множества функций и фильтров приложения Likee участники челленджа поздравляют любимых учителей, создают всевозможные пародии, обыгрывают смешные и трогательные моменты школьной и студенческой жизни.
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