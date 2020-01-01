Гид по домашним развлечениям от Likee

Ученью лайк: сообщество Likee поздравляет учителей России с профессиональным праздником Сервис коротких видеороликов Likee запустил новый челлендж #ДеньУчителя – с 4 по 11 октября лайкерам предстоит снимать короткие видео об учебных буднях. С помощью множества функций и фильтров приложения Likee участники челленджа поздравляют любимых учителей, создают всевозможные пародии, обыгрывают смешные и трогательные моменты школьной и студенческой жизни.

Семейная экспертиза: россияне проверяют сок за домашним обедом В начале марта бренд «Фруктовый Сад» запустил масштабную акцию, которая теперь добралась и до Москвы! Жители города, не выходя из дома, в кругу семьи лично проверят на вкус улучшенный сок.

Местный Номер Viber — международное общение по "домашним" тарифам Новый сервис Viber позволяет путешественникам, экспатам и предпринимателям выбрать номер телефона в стране пребывания для автоматической переадресации звонков и сообщений на аккаунт в Viber

Всероссийская проверка сока: семьи по всей стране оценят улучшенный «Фруктовый Сад» за домашним обедом В начале марта «Фруктовый Сад» запускает масштабную акцию. Бренд предлагает потребителям собраться с близкими за семейным столом, попробовать улучшенный «Фруктовый Сад» и лично проверить, насколько он вкусный.

Феллини под ЛСД, 3 первых заповеди Google, как истина в последней инстанции и комплексный гид по юмору Феллини под ЛСД, 3 первых заповеди Google, как истина в последней инстанции и комплексный гид по юмору. Discovery Channel и Радио Аристократы запустили совместный видео-подкаст «Крутознавство»

Гид на коляске из Калининграда стала героиней проекта Яндекса «Я иду искать» Ролик про Светлану Нигматуллину открывает документальный мини-сериал о людях, которые делают мир лучше благодаря тому, что ищут и находят ответы на сложные жизненные вопросы.

Гид по Snapchat для тех, кто родился до 1990-го Очень подробно объясняем, как и зачем пользоваться любимым мессенджером американских тинейджеровКаждый день 100 миллионов человек открывают Snapchat и 65 из них что-то публикуют. Каждую секунду приложение обрабатывает 9000 «снэпов» — фотографий и коротких видео.

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