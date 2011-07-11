Как правильно написать резюме, чтобы получить работу мечты

Первый шаг к получению заветного места работы — составить качественное резюме. Важно, чтобы ваш документ «зацепил» работодателя и из десятка, а иногда сотни претендентов именно вас пригласили на собеседование. Портал Politеka подготовил образец резюме Украина и подборку советов о том, какую информацию следует указывать, чтобы выгодно себя «продать».

По какому образцу следует писать резюме?

В хорошо составленном резюме все качества, отребуемые от претендента на конкретную должность, описаны лаконично, но максимально полно. У сотрудника HR-отдела на ознакомление с документом должно уходить не больше 1 минуты. Ведь ему приходится рассматривать десятки, а иногда сотни резюме на одну вакансию. Никто не будет внимательно вчитываться в документ, автор которого не смог себя грамотно «продать».

Стандартная форма резюме включает в себя следующие пункты:

ФИО;

контакты, по которым можно с вами связаться;

должность, на которую вы претендуете;

опыт работы на последних 3 местах работы: указываете сферу деятельности компании, стаж работы, свои обязанности и достижения;

образование: какой вуз окончили, а также программы повышения квалификации и курсы, какие имеете дипломы и сертификаты, на каком уровне владеете иностранными языками;

дополнительные профессиональные знания и навыки, например, в каких компьютерных программах работаете;

личная информация: описываете свое семейное положение и состояние здоровья;

рассказ о себе: черты характера, хобби.

Как правильно написать информацию в каждом пункте, смотрите тут https://politeka.net/. Специалисты советуют обязательно отправлять резюме с фотографией хорошего качества. В таком случае значительно увеличиваются шансы получить приглашение на собеседование.

Важные правила составления резюме

При составлении резюме придерживайтесь таких правил:

Не стоит ничего придумывать и преувеличивать свои способности. Вы указываете свои предыдущие места работы, и легко проверить, сколько и как вы там трудились.

Выделяйте свои профессиональные качества. Бухгалтеру, например, стоит указать, что у него аналитический склад ума и он хорошо знает налоговое законодательство.

Не пишите информацию, которая не имеет отношения к претендующей должности. Скажем, для охранника не важна скорость набора текста.

Информация о хобби и увлечениях актуальна только для представителей творческих профессий: дизайнеров, художников. Работодателей интересуют личностные характеристики таких претендентов.

Детальнее — https://politeka.net/.

Воспользовавшись образцом и всеми советами, вы сможете самостоятельно написать цепляющее резюме.





