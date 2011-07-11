Как правильно написать резюме, чтобы получить работу мечты

Первый шаг к получению заветного места работы — составить качественное резюме. Важно, чтобы ваш документ «зацепил» работодателя и из десятка, а иногда сотни претендентов именно вас пригласили на собеседование. Портал Politеka подготовил образец резюме Украина
и подборку советов о том, какую информацию следует указывать, чтобы выгодно себя «продать».
По какому образцу следует писать резюме?
В хорошо составленном резюме все качества, отребуемые от претендента на конкретную должность, описаны лаконично, но максимально полно. У сотрудника HR-отдела на ознакомление с документом должно уходить не больше 1 минуты. Ведь ему приходится рассматривать десятки, а иногда сотни резюме на одну вакансию. Никто не будет внимательно вчитываться в документ, автор которого не смог себя грамотно «продать».
Стандартная форма резюме включает в себя следующие пункты:
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ФИО;
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контакты, по которым можно с вами связаться;
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должность, на которую вы претендуете;
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опыт работы на последних 3 местах работы: указываете сферу деятельности компании, стаж работы, свои обязанности и достижения;
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образование: какой вуз окончили, а также программы повышения квалификации и курсы, какие имеете дипломы и сертификаты, на каком уровне владеете иностранными языками;
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дополнительные профессиональные знания и навыки, например, в каких компьютерных программах работаете;
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личная информация: описываете свое семейное положение и состояние здоровья;
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рассказ о себе: черты характера, хобби.
Как правильно написать информацию в каждом пункте, смотрите тут https://politeka.net/. Специалисты советуют обязательно отправлять резюме с фотографией хорошего качества. В таком случае значительно увеличиваются шансы получить приглашение на собеседование.
Важные правила составления резюме
При составлении резюме придерживайтесь таких правил:
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Не стоит ничего придумывать и преувеличивать свои способности. Вы указываете свои предыдущие места работы, и легко проверить, сколько и как вы там трудились.
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Выделяйте свои профессиональные качества. Бухгалтеру, например, стоит указать, что у него аналитический склад ума и он хорошо знает налоговое законодательство.
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Не пишите информацию, которая не имеет отношения к претендующей должности. Скажем, для охранника не важна скорость набора текста.
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Информация о хобби и увлечениях актуальна только для представителей творческих профессий: дизайнеров, художников. Работодателей интересуют личностные характеристики таких претендентов.
Детальнее — https://politeka.net/.
Воспользовавшись образцом и всеми советами, вы сможете самостоятельно написать цепляющее резюме.
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