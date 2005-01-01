Алюминий в промышленности

Алюминий занимает лидирующие позиции по применению в различных отраслях промышленности и производства из - за того, что имеет высокий показатель пластичности, тепло и электропроводности, очень слабо поддается коррозии, т. к от окисления металл защищает пленка AL2O3, которая образуется на его поверхности.
Из него изготавливают тонкий прокат, прессованием и обработкой давлением получают профиль практически любой сложности. Купить профиль алюминиевый
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Сплавы алюминия применяются в авиастроении, автомобилестроении, судостроении. Этот металл довольно легко плавится и поддается обработке. Для фасонного литья применяются литейные сплавы алюминия, а для получения штампа, трубы, профиля используют деформируемые сплавы. Например, для изготовления лопастей, кабин и других частей авиационной техники широко используются упрочняемые сплавы Al-Mg-Si (AB, АД31, АД33).
К не упрочняемым сплавам относятся Al -Mn -(АМц) и Al - Mg (АМг), такие сплавы идут на изготовление маслобаков, бензобаков, корпусов яхт и кораблей -, так как это коррозионностойкие сплавы. Алюминий часто называют "Летающий металл" из-за малого удельного веса. Этот фактор весьма весом при изготовлении легких и прочных конструкций самолетов.
Алюминий, при относительной дешевизне, обладает такими существенными преимуществами как : коррозийная стойкость, высокая электропроводность ( в четыре раза алюминий в чистом виде превышает электропроводность стали). Но при всех положительных качествах есть большой минус в свойствах алюминия - это плохая свариваемость деталей из алюминиевых сплавов. Объясняется это тем, что температура плавления его весьма низкая, высокая теплоемкость и удельная теплота плавления, теплопроводность тоже достаточно велика, а главное - это большое сродство к кислороду и высокая растворимость кислорода в жидком металле. Все эти свойства и затрудняют процесс сварки алюминиевых сплавов. И не смотря на это, за сто лет алюминий из редкого и дорогостоящего материала превратился в одну из главных составляющих нашей жизни.
С каждым днем область его применения становятся все шире, а отсюда и растет объем потребления.
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