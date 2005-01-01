Алюминий в промышленности

Светодиодное освещение в дизайне и в промышленности Светодиодное освещение — одна из предпосылок как для частных, так и общественных преобразований. Это основа модернизации жилых и коммерческих систем освещения. Ответ на вопрос: как выбрать светодиодное освещение, не сводится только к расчётам необходимого количества устройств и выбору их из каталога. Это целый комплекс мероприятий, который подразумевает проведение целого комплекса работ, направленных на аудит, проектирование и даже производство светильников под конкретные нужды заказчика.

PR2B Group: PR-аудит пищевой промышленности России Московское пиар-агентство PR2B (входит в PR2B Group) провело информационный и коммуникационный аудит пищевой промышленности России.

Тенденции маркетинга предприятий пищевой промышленности в 2017 году На основе анализа изменений, происходящих на рынке продуктов питания в последние три года, Еленой Пономаревой были сформулированы ключевые тренды в маркетинге предприятий пищевой промышленности, выявлены новые продуктовые тенденции и предложен перечень вопросов для проведения аудита предприятия-производителей продуктов питания.

Применение метизов в различных отраслях промышленности В строительной отрасли широко используются металлические крепежи – метизы. Метизы – это обобщенное название металлических элементов, охватывающее весьма широкий спектр различных товаров. В основном они делятся на две группы – это промышленные и широкого назначения.

Применение фторопласта в различных отраслях промышленности Благодаря своим уникальным свойствам, фторопласт широко используется в различных отраслях и сферах промышленности. Изделия из фторопласта , стойкие к воздействию агрессивной среды , применяются при производстве прокладочных и уплотнительных деталей, сосудов для химических соединений в пищевой и фармацевтической отраслях.

В Польше опять подняли тему защиты местной угольной промышленности от российских конкурентов В Государственной думе возмущены тем, что в русском сегменте «Википедии» воссоединение Крыма и Севастополя с Россией трактуется как «аннексия», то есть насильственное присоединение

Перспективы мебельной промышленности в Украине (часть 3) Неоспоримым конкурентным преимуществом мебельной отрасли является то, что главный энергетический ресурс, который она использует, - это электроэнергия. Доля ее в общем балансе затрат предприятий составляет 10-15%, большинство из них активно внедряют энергосберегающие технологии. На каждую гривну продукции предприятия отрасли потребляют энергии в пять-семь копеек. По энергоэффективности они - вне конкуренции. В мебельной отрасли и смежных торговых сетях занято 450 тысяч человек. Относительно дешевая и высококвалифицированная рабочая сила - еще одна реальное конкурентное преимущество на глобальном рынке.

Перспективы мебельной промышленности в Украине (часть 2) Мебельная отрасль - одна из наиболее чувствительных к внешнеэкономическому влиянию. Неудивительно, что мебельщики в подавляющем большинстве с оптимизмом воспринимают перспективы вступления Украины в ВТО, ведь перед ними откроются рынки многих стран. По заключению экспертов, сектор мебели имеет мощный потенциал на внутреннем и международном рынках. Особые конкурентные преимущества мы можем иметь в сегменте металлических офисной мебели, которые сейчас пользуются высоким спросом на западных рынках.

Перспективы мебельной промышленности в Украине (часть 1) По оценкам отечественных экспертов, рынок имеет потенциал расширения до 70 млрд грн. Из общего количества реализации новой мебели 60% составляют мебель для жилья, 25-30% - офисные, 5-10% - специальные для школ, вузов, медицинских учреждений. В ценовом диапазоне дешевая массовая мебель достигает 40% объема продаж, средний ценовой сегмент - 40-50%, дорогая мебель бизнес и премиум-класса составляют лишь 10%.