Как продвигать сайт в 2020 году

В последнее время тема раскрутки молодых сайтов стала очень популярна. И не напрасно. Сейчас, чтобы раскрутить недавно созданный сайт или сайт, которым вообще не занимались, нужно время. Не получится закупить кучу ссылок и вылезти в ТОП, как раньше — поисковики очень жестко фильтруют сайты и не пускают на высокие позиции те ресурсы, которым не доверяют.
В свою очередь внутреннюю оптимизацию сайта лучше начинать с распределения семантического ядра по страницам сайта. А для этого необходимо составить первичное семантическое ядро — только тематические запросы с низкой и средней частотой. Оригинальный полезный контент для молодого сайта и контекстная реклама
— это уже успех. Чем интереснее и полезнее ваш сайт для пользователей, тем лучше к нему будут относиться поисковики. И рано или поздно поисковые системы начнут доверять вашему сайту, показывать его выше в результатах поиска.
Поисковики очень любят качественный контент. Главное, чтобы этот контент (статьи, обзоры, видео) решал задачи ваших пользователей. А дальше все зависит от вас: чем чаще контент обновляется, тем лучше.
SMM и SEO-продвижение
в Google связаны: в компании заявляли, что ссылки из Твиттера и Фэйсбука влияют на ранжирование. Но при этом роботы делают большой упор на авторитетность аккаунта, а ссылки закрыты тегом nofollow. То есть все не так прозаично. Активность в социальных сетях может сказываться на позициях сайта в поиске прямо и косвенно. Таким образом, продвижение в соц сетях
– также является немаловажным аспектом развития компании. Главное – иметь группы в соцсетях, интегрировать их с сайтом и не забрасывать. Потому что со ссылками из социальных платформ ситуация сложная.
Ссылки из соцсетей не передают ссылочный вес, поэтому напрямую не влияют на ранжирование, но особенности соцсетей можно использовать для трафика и социальной активности.
Очень важно не просто создать группу и пригласить в нее много народа, пусть даже и заинтересованного, но и развивать группу, публиковать интересные и полезные материалы для ваших подписчиков, а не только рекламу. Причем делать это нужно регулярно, а не раз в месяц. Не забывайте отвечать на вопросы и комментарии ваших подписчиков и не допускайте подобных ошибок. Настройте себя на постоянную работу с сайтом, улучшайте и оптимизируйте его. Сделайте упор на качественный контент и будущий рост ресурса. Исключите черные и серые методы продвижения, накрутку поведенческих факторов и закупку ссылок, ведь это неизбежный бан или фильтр.
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