Основные преимущества аутсорсинга персонала

В любой компании самым ценным из ресурсов является кадровый. Однако набор постоянного штата связан с определенными сложностями. Сформировать штат, не потратив лишних денег и времени, можно при помощи аутстаффинга и аутсорсинга персонала. Аутсорсинг персонала дает предприятию возможность сотрудничества с квалифицированными специалистами на временной основе.
В деловом мире все большую популярность приобретает практика передачи вспомогательных функций на аутсорсинг. Почти все процессы внутри организации сегодня можно делегировать сторонним квалифицированным специалистам: производство, логистику, закупки, обслуживание клиентов, call-центр, безопасность, ведение бухгалтерии, расчет заработной платы и многое другое.
Аутсорсинг персонала – одно из самых перспективных направлений кадровой политики. Владельцы торговых, производственных и логистических предприятий все чаще обращаются к услугам профессионалов - http://expert-outsourcing.ru/
, которые обладают достаточной ресурсной базой и владеют современными технологиями для организации эффективного найма, адаптации и обучения линейных работников.
В мировой практике существует множество видов аутсорсинга и аутстаффинга персонала, например, финансовый, или производственный. Аутсорсинг — это перераспределение компанией доли своих функций и обязанностей фирмам-исполнителям, например, ведение бухгалтерского учета. Аутстаффинг заключатся в использовании сотрудников вне штата. Работник в данном случае не связан с фирмой-заказчиком трудовым договором, но подчиняется ей.
Одним из обязательных условий того, что компания имеет затраты по аутсорсингу является наличие правильно оформленного договора. Кроме того, должны быть акты оказания услуг, содержащие информацию о видах услуг и их объеме. Документация должна быть оформлена в соответствии с законодательством.
Аутсорсинг при упрощенной схеме налогооблажения многие организации рассматривают, как возможность занизить налоговую базу. Если по договору предоставлен наемный персонал, выполняющий основные функции, то затраты на оплату труда не учитываются. А оплата дополнительных услуг (бухгалтерских или юридических) можно учитывать в соответствии со статьей 346.16 НК РФ.
Опыт многих организаций показывает, что привлечение аутсорсингового персонала к работе значительно минимизирует финансовые и временные затраты. А также аутсорсинг избавляет руководство фирмы-заказчика от лишней работы с документами при приеме работников, исключает бухгалтерские и административные обязанности.
При выборе аутсорсинговой организации главным критерием должно являться наличие аккредитации на осуществление соответствующей деятельности. Также многое говорит об организации ее клиентская база, отзывы заказчиков и продолжительность нахождения на рынке.
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