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Краткий обзор нового Redmi Note 8T

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Краткий обзор нового Redmi Note 8T
  С каждым годом изощренного пользователя все сложнее удивить каким либо новым гаджетом или смартфоном. В эпоху глобальной «смартфонизации» телефон уже давно перестал быть просто телефоном для голосового вызова. Современные смартфоны включают в себя множество функций персонального компьютера, видео-, фотокамеры, надо отметить, что очень даже хорошего качества, наряду с профессиональными, телевизора, экрана, хранителя информации и фото- и видеофайлов,  и много других незаменимых функций. Производители смартфонов представляют по несколько флагманских моделей в год. При этом не снижая качества и количества функций, а относительно удешевляя устаревшие модели. Не исключением стал и Redmi Note 8T 3/32 от Xiaomi.
  Новая версия смартфона, в отличие от предыдущей Redmi Note 8, оснащена модулем NFC, что позволяет пользователю подобрать для себя наиболее приемлемый и оптимальный вариант, не переплачивая особо за нововведения.
  Внешний вид нового смартфона Redmi Note 8T 3/32 практически не отличается от его предшественника. Такой же стеклянный корпус из защитного стекла Gorilla Glass нового поколения. Дисплей занимает почти 90% площади передней панели. Разговорный динамик расположен в стыке между экраном и торцом. Фронтальная камера имеет вырез в виде капли. Также имеется полноценный слот для двух симкарт формата nano-SIM и слот для microSD.
  Также как и все предшествующие модели, Redmi Note 8T  отличается довольно хорошим качеством  сборки. Стеклянный корпус надежно держится в руке. В комплекте сразу поставляется бампер. Что не может не радовать даже тех, кто привык носить смартфон без защиты. Существуют ситуации, в которых он просто необходим.
6,3-дюймовая  IPS-матрица с разрешением FullHD (2340×1080) обеспечивает отличное качество съемки практически в любых условиях и хорошую читаемость картинки даже при ярком солнечном свете и отсутствие зернистости. Параметры экрана можно меняь в меню настроек, перключая режим чтения и темный режим под свои предпочтения.
   Процессор здесь восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 665 с графикой Adreno 610.  Блокируется смартфон сканером лица, отпечатком пальца и стандартным код-паролем. Кому как будет удобней.
 Новый Redmi Note 8T оснащен двухдиапазонным Wi-Fi 802.11 ac и NFC, что не может не радовать пользователей. В мегаполисах бесконтактный способ оплаты набирает все большую популярность, так как это очень удобно и практично.
   Redmi Note 8T отвечает всем требованиям хорошего бюджетного смартфона за небольшую стоимость.
 


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