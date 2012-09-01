Правильная маркетинговая стратегия обеспечивает невероятный толчок для роста вашего бизнеса.

Это определение, найденное в Википедии, соответствует определению маркетинга:

Определение из Википедии:

"Маркетинг - это непрерывный процесс планирования и реализации маркетингового микса (Продукт, Цена, Место, Продвижение) для продуктов, услуг или идей для создания обмена между отдельными лицами и организациями.Маркетинг, как правило, рассматривается как творческая индустрия, которая включает в себя рекламу, распространение и продажу. Она также занимается прогнозированием будущих потребностей и желаний клиентов, которые часто обнаруживаются в ходе маркетинговых исследований.

Маркетинговая стратегия отличается от стратегии продаж несколькими способами.

По сути, маркетинг - это процесс создания или направления организации на успешную продажу продукта или услуги, которые люди не только желают, но и готовы купить.

Поэтому хороший маркетинг должен быть способен создать "предложение" или набор преимуществ для конечного потребителя, который обеспечивает ценность через продукты или услуги".

С практической точки зрения есть несколько шагов, которые может предпринять ваш малый бизнес, чтобы выделиться из конкурентов.

Это шаги, которые я предпринял, чтобы создать преимущество для малого бизнеса, которым я имел привилегию управлять:

A. Определение и описание вашего уникального торгового предложения (УТП).

Это одна из самых важных концепций для любого малого бизнеса.

Определение вашего УТП описывает суть вашего бизнеса. Это определение того, что означает ваш бизнес!

В одном или двух предложениях (конечно, не более двух абзацев) вы должны быть в состоянии четко описать, что ваш бизнес делает для своих клиентов.

Пример хорошего УТП - Hottelecom.net - лучший VoIP провайдер для любого вида бизнеса, потому что имеет в наличии виртуальные номера 100+ стран.

Будем надеяться, что вы сможете описать самые мощные преимущества или выгоды, которые ваш бизнес предоставляет рынку. Будем надеяться, что эти преимущества отличаются или уникальны?

Когда Вы сможете выразить это ясным, лаконичным образом, Вы создадите мощное преимущество перед Вашими конкурентами. То, которое привлечет клиентов и перспективы вашего бизнеса.

Почему создание вашего УТП является таким вызовом?

Во-первых... мы редко задумываемся об этом. Концепция уникального торгового предложения просто не часто приходит нам в голову. Почему? Потому что мы склонны проявлять осторожность в повседневной деятельности. Мы склонны проводить время, работая "в бизнесе", в отличие от работы "в бизнесе".

Мы знаем, что мы много работаем, и что мы очень хотим удовлетворить наших клиентов, наших поставщиков и нашего банкира. Однако мы обычно не думаем о том, что отличает нас от конкурентов.

Мы попадаем в ловушку, когда остаемся занятыми, помогая нашим клиентам и сотрудникам, не задумываясь о том, что нас отличает.

Во-вторых... когда мы пытаемся описать то, что нас отличает (лучше), мы склонны к обобщению. Нет ничего необычного в том, что мы слышим состояние бизнеса: "Мы предлагаем лучшую цену, высочайшее качество и лучший сервис любой компании в своей области"! Это не реалистично! Это неправдоподобно! Это невозможно! Ваш бизнес не может быть всем для всех людей. Вы теряете доверие, и это "ограничивает" рост Вашего бизнеса. Без "доверия" люди не будут принимать и верить в то, что вы отстаиваете.

В USP четко указано, чего может ожидать "покупатель" при совершении покупки.

Задайте себе этот вопрос. "Какое уникальное торговое предложение для вашего бизнеса?"

B. Маркетинг через рекламу.

Я знаю, это должно звучать безумно, но реклама является одним из наименее эффективных способов привлечения новых клиентов и получения дополнительных продаж.

Почему?

Потому что вы можете ожидать относительно небольшой реакции на рекламу, которую вы используете. Скорость реакции обычно находится в диапазоне от 1% до 2% в большинстве рекламных кампаний; 5%-10% - это исключительное явление.

Что можно сделать для повышения скорости реакции?

Многие малые предприятия не знают, как себя эффективно рекламировать. Слишком часто большие деньги тратятся на рекламу с небольшим количеством показов.

Во-первых, вы должны научиться правильно рекламировать, если вы ожидаете увеличения продаж. Вы можете разработать рекламную "систему", которая поставит в неудобное положение ваших конкурентов.

И не удивляйтесь, когда ваш конкурент попытается скопировать вашу рекламу.

Потратить деньги на рекламу нужно в контролируемой системе, чтобы максимизировать вашу прибыль на инвестиции.

Целью любой рекламной системы должно быть получение ответов в диапазоне от 10% до 20%.

C. Маркетинг по реферальной ссылке; как сделать Вашего "клиента" эффективной силой продаж для Вашего бизнеса.

Простым языком, создание реферальной системы.Создание реферальной системы, вероятно, самый быстрый и простой способ развивать свой бизнес и увеличить продажи.

Ваши клиенты могут быть Вашими лучшими продавцами путем получения отзывов и рефералов, но вы должны спросить ваших клиентов, готовы ли они к реферальной системе. Если вы предоставляете качественный продукт или услугу, они будут более чем счастливы помочь Вам с рефералами.

Тем не менее, очень немногие малые предприятия создали последовательную, структурированную систему, с помощью которой они собирают рефералов. Почему?

Посмотрим, сможете ли Вы ответить на эти вопросы связанные с Вашим бизнесом.

Знаете ли Вы, откуда приходят рефералы? Знаете ли вы, как запросить реферала? Чувствуете ли неудобно запрашивая реферала? Знаете ли вы, что делать, когда вы получаете реферала?

Предположим, что у Вас есть довольные клиенты. Как часто вы запрашиваете у них рефералов? Если Вы создаете выгоду и преимущество для Ваших клиентов, они будут рады предоставить реферальное или рекомендательные письма для Ваших продуктов и услуг! Вы должны найти способ попросить у Ваших клиентов рефералов. Вы должны создать системный подход к сбору рефералов.



Наконец, вы должны создать систему отслеживания использования собранных вами рефералов (это немного похоже на поиск "золотой жилы" в вашем собственном бизнесе).

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