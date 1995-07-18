Печатная продукция в рекламе

Печатная LA Times продала под рекламу свою первую полосу Случилось удивительное. Газета LA Times продала рекламу на первую полосу. Обычно, такое позволяют себе всевозможные бесплатные и/или рекламные издания, но тут — совсем другой уровень.

Печатная продукция в буклетницах и напольных стойках Чтобы о вашей компании, услугах или продукции узнало как можно больше людей – необходимо рассказать им об этом. В этом вам поможет печатная продукция, которую можно разместить на рекламной стойке.

Жуткая печатная реклама фармацевтической компании Орион Весьма жесткие принты представил производитель оксибутинина Kentera - препарата, помогающего справиться с урологическими заболеваниями.

Несколько советов менеджеру по рекламе. Печатная продукция Любая организация, вне зависимости от ее вида деятельности, масштабов производства или места ее нахождения, обязательно должна иметь в своем арсенале определенные печатные материалы, которые являются своего рода информационными помощниками для менеджеров компании, для потенциальных и настоящих клиентов и так далее.

Печатная пресса уступила цифровой по рекламным доходам Онлайн-издания превзошли печатные СМИ по показателям рекламы и аудитории. Впервые цифровые издания газет и журналов обошли печатную прессу в рамках читательской аудитории и рекламных доходов, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Исследовательского центра «Проект за мастерство в журналистике» (Project for Excellence in Journalism).

Американская печатная пресса вымирает? Недавно на специализированном портале Media life была опубликована интересная статья, посвященная нынешнему положению на рынке американской печатной прессы.

Победители 17-го Московского Международного Фестиваля Рекламы в конкурсе Печатная и наружная реклама На минувшей неделе стали известны победители 17-го Московского Международного Фестиваля Рекламы в конкурсе «Печатная и наружная реклама». Около двадцати украинских агентств представили на Фестиваль более ста работ. Однако лишь пять агентств оказались удостоенными призовых мест. В их числе — РА МЕХ, чья работа «Бомжи», взявшая Гран-При на КМФР 2007 и попавшая в шорт-лист «Каннских Львов», получила «бронзу». Кроме того, эта же работа на ММФР попала и в шорт-лист конкурса «Нестандартные рекламоносители».

Онлайн-реклама: от роста популярности страдает печатная пресса Газеты теряют больше всего доходов от увеличения количества рекламы в интернете по сравнению с другими видами медиа, говорится в отчете компании Wachovia Equity Research. В исследовании была проанализирована рекламная стратегия 100 крупнейших национальных рекламодателей. Так, из-за увеличения бюджетов онлайн-рекламы, газеты потеряли около 14,3% рекламных доходов в 2006 г. В то же время, доходы веб-порталов выросли на 17,8%.

Marketing Evolution: печатная реклама по-прежнему эффективна Реклама в прессе, вопреки распространенному мнению, не находится в упадке, утверждает новое исследование компании Marketing Evolution. В течение почти двух лет, с конца 2004 до июня 2006 года, компания отслеживала эффективность рекламы 19 крупных рекламодателей, включая такие компании, как Ford, Johnson & Johnson, Motorola и Target, в журналах, интернете и на телевидении.