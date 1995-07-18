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Печатная продукция в рекламе

22 февраля
Печатная продукция в рекламе
  На сегодняшний день одной из самых популярных и востребованных услуг  полиграфических комбинатов и типографий является печать визиток.  Знакомство с любой компанией начинается именно с визитной карточки ее сотрудника или руководителя. Соответственно, и качество печатной продукции должно быть на высшем уровне.
 Так,  печать визитных карточек – процесс очень ответственный и кропотливый. Потому как от первого взгляда, порой даже беглого, на визитную карточку партнера зависит судьба дальнейших отношений между компаниями. Сотрудничество предприятий напрямую зависит от взаимоотношений  между людьми,  важную роль в которых играет эффектность и респектабельность визитной карточки. Она  должна выгодно отличаться среди конкурентов.
  Разработку дизайна, равно как и печать самой визитки лучше доверить профессионалам, обратившись в агентство, которое хорошо себя зарекомендовало на рынке услуг полиграфической и печатной продукции. Опытные маркетологи и дизайнеры смогут разработать фирменный стиль и логотип компании, исходя из рода деятельности компании и Ваших пожеланий. Не стоит забывать, что кроме ознакомительной функции, визитная карточка является еще и мощным рекламным носителем, который работает в течение еще долгого времени. Также визитка способна выполнять информационную, корпоративную, деловую и партнерскую функцию. На визитной карточке кратко представлена информация о компании и сфере ее деятельности.
  Многие ошибочно полагают, что печать фирменных буклетов – это пустая трата времени и средств. Потому как такие виды рекламной продукции зачастую пополняют стопки макулатуры. Стоит сразу отметить, что это далеко не так.
     Фирменный буклет, выполненный в едином корпоративном стиле с остальной печатной продукцией, придаст компании солидности и вызовет доверие потенциальных клиентов и потребителей. Кроме того, это отличная возможность проинформировать потребителя о специальных предложениях и акциях, а также сконцентрировать его внимание на конкретном товаре или услуге. Кроме того, фирменный буклет гораздо экономичней и эффективней, чем другая полиграфическая рекламная продукция, такая как афиши или баннеры. Даже срочная печать буклетов возможна небольшим тиражом, что существенно сокращает затраты на рекламу.
   На выставках и презентациях очень кстати будут буклеты и рекламные брошюры. Брошюры лучше использовать для предоставления краткой информации и описания предлагаемых продуктов или услуг. А печать цветных брошюр не обременяет рекламный бюджет, а по своей эффективности также превосходит некоторые виды рекламной продукции. Кроме того, эффектно оформленная брошюра является эффективным маркетинговым инструментом, повышающим имидж компании в целом.
 


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