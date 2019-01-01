Роль сумки в быту и в рекламе

Спортивные сумки Многие люди, которые предпочитают вести активный образ жизни и занимаются спортом, используют в качестве удобного аксессуара спортивные сумки, которые отличаются не только практичностью, но и красивым дизайном.

Роль вывески в наружной рекламе Что нас часто заставляет не пройти мимо и заглянуть в тот или иной магазин? Конечно же это вывеска на магазине. Фото с иллюстрацией продукции магазина или удачное название, привлекает клиентов и побуждает их зайти в магазин. Именно поэтому каждый владелец, владеющий информацией, хочет установить яркую оригинальную вывеску.

Эко-сумки – эффективный инструмент рекламы В последнее время эко-тренды становятся все популярней во всем мире, практические все сферы жизни современного человека не остались без внимания борцов за экологию, а приставка «ЭКО» встречается чуть ли не каждом товаре.

Современные способы очистки воды в быту Очистка воды – актуальный вопрос для каждого украинца, при этом совершенно не важно где он живет: в квартире или в частном доме, в городе или пригороде, в промышленной или заповедной зоне, очищать воду нужно везде.

Фаррелл Уильямс будет рекламировать женские сумки Chanel Известный исполнитель Фаррелл Уильямс стал лицом новой рекламной кампании марки Chanel.

Дженнифер Лоуренс примерила сумки от Dior Дженнифер Лоуренс снялась в новой рекламной кампании Dior, продемонстрировав новые модели сумок из осенней коллекции бренда: Diorama и Diorever

Роль печатной продукции в рекламе Полиграфическая печать и реклама – на сегодняшний день понятия неразделимые. Рекламная кампания не может обойтись без полиграфической продукции. Для привлечения внимания потребителя необходима яркая упаковка, информация на визитной карточке – самая красноречивая реклама фирмы.

Выбираем брендовые сумки: копия, достойная оригинала Качественные брендовые вещи и аксессуары, как известно, любят все. Но не всем по карману их стоимость. Не каждый может выложить кругленькую сумму за сумочку или платье известного дизайнера. Однако, есть выход.