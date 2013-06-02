Главные критерии разработки логотипа и фирменного стиля компании

Создаем сердце фирменного стиля. Этапы создания логотипа. Для начала дадим краткое определение логотипу. С рациональной позиции логотип - это ключевой знак идентификации компании, с эмоциональной - это сердце фирменного стиля бренда.

Criteo представляет новую креативную технологию оптимизации персонализированной рекламы и фирменного стиля бренда Kinetic Design предлагает практически неограниченную персонализацию с 17 триллионами визуальных вариаций, обеспечивающих визуальную целостность бренда.

ФАС оштрафует МТС за использование фирменного стиля "Мегафона" при продаже сим-карт Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала МТС нарушившей закон о защите конкуренции при продаже сим-карт, имитирующих внешний вид, включая цветовую гамму, товаров «Мегафона».

История фирменного стиля (часть 2) Известным и любимым животным-логотипом является "Кусака", фокстерьер, что прислушивается к старому фонографу Бдисона. Впервые эта картинка появилась в рекламе в 1900 г. автором был Фрэнсис Барро (Francis Barrau), у которого дома были собака и фонограф. Художник предложил эту картинку американской компании "Эдисон - Бел", но она ему не понравилась. Картинку приобрела британская компания "Граммофон". Она попросила художника пририсовать к фонографу слуховую трубу и заплатила ему 50 фунтов стерлингов за картинку и 50 фунтов стерлингов за авторское право.

История фирменного стиля (часть 1) Фирменный стиль является одним из древнейших форм спланированного коммуникативного процесса и всегда имел практическое значение. Главная задача единства стиля всегда состояла в идентификации организации: изготовление сувениров с логотипом , фирменные бланки и конверты, униформа и т.д. Если играть словами, то можно сказать, что простейшей формой фирменного стиля является форма.

Роль фирменного стиля и логотипа в формировании имиджа компании Как мы сможем запомнить, какое именно агентство нам посоветовали знакомые? В этом-то как раз и помогает работа рекламных компаний, в чьи полномочия входит создание наружной рекламы.

Зачем нужна разработка логотипа компании и корпоративного стиля, или 5 причин обратиться к дизайнерам. Вы являетесь владельцем или директором успешной компании. Вернее, вам кажется, что она успешна, а ваши дела идут хорошо. Каждый день у вас появляется один или даже два новых клиента, продажи постепенно растут, а в Интернете медленно распространяются положителиьные отзывы о вашем бзнесе. Казалось бы, все хорошо. Но на самом деле это не так. Если завтра закроется, к примеру, сеть ресторанов Макдоналдс, на это обратят внимание все. Если перестанут выпускать спортивную одежду Adidas, об этом заговорит весь мир.

Разработка фирменного стиля и логотипа, что это дает? Мы с вами живем в очень хорошее время, потому что на полках очень большой выбор наименований товаров, которые вполне доступны обычному человеку. А буквально 50 лет назад с этим были большие проблемы. Зарплату платили всем, но вот только потратить эти деньги было большой проблемой, не правда ли? Постоянные очереди в магазинах, которые начинались от подъезда вашего дома и заканчивались только тогда, когда данный товар, за которым стояла очередь просто заканчивался.

Реcтайлинг фирменного стиля компании «Венбест» Заказчик: охранная компания «Венбест» – крупнейшая в Украине негосударственная охранная структура, предоставляющая полный спектр услуг безопасности. Команда «Венбест» – это более 800 высококвалифицированных сотрудников, большинство из которых обладают многолетним опытом работы в подразделениях МВД Украины.