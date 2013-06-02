Главные критерии разработки логотипа и фирменного стиля компании

Логотип является товарным знаком компании, неким визуальным обозначением, которое помещается на товаре промышленными и торговыми предприятиями. А товарный знак является промышленной собственностью и имеет функцию гарантии качества производимого товара компании и одновременно его рекламой.
Если говорить проще, то логотип является гарантией качества, запоминается легко своей индивидуальностью и является своеобразной защитой услуги или товара. Самое главное правило маркетинга — это то, что люди хотят приобретать товар, а не тратить деньги на эмоции. Руководствуясь этим простым правилом, логотип вашей компании должен стать не только отличительным знаком, но и олицетворять качество продукции, поддерживая репутацию производителя и завоевывая лояльное мнение клиентов. Это никак не связано с материальным взглядом на услугу или товар.
Разобраться в многообразии предложений и найти хорошего специалиста поможет простая логика и немного упорства. Итак, сразу можно отбросить все непрофильные фирмы: агентства, занимающиеся рекламой в интернете, в СМИ, BTL-агентства, PR-агентства и рекламные агентства полного цикла. Вслед за ними можно отправить производственные компании, которые предлагают печать наружной рекламы, разработку сувенирной продукции и т.п. В итоге у вас должны остаться креативные рекламные агентства и дизайн-студии.
Перед тем как выбрать из оставшихся исполнителей нескольких кандидатов, посмотрите их портфолио, как например здесь: https://iteraciya.ru/project/razrabotka-firmennogo-stilya-dlya-kafe-coconut/
. Если портфолио нет, это не повод отказываться от услуг. Но это повод предложить свои условия сотрудничества.
Постарайтесь создать свой неповторимый логотип и презентуйте его, подкрепляя высоким качеством товаров или услуг.
Корпоративный стиль – это самый простой способ сделать бренд узнаваемым. Создав корпоративный стиль, потратив некоторую сумму денег один раз, потом вы будете получать отдачу от этой рекламы и, соответственно, прибыль, поддерживая качество предлагаемой продукции в течение многих лет. Разработка фирменного стиля — многогранный процесс, цель которого — улучшить запоминаемость и восприятие торговой марки. Результат достигается благодаря комплексному подходу: создание графических, цветовых, словесных и др. элементов, с помощью которых компания подчёркивает свою индивидуальность. Фирменный стиль позволяет сохранить единство рекламы. Так, имея определенные фирменные цвета, логотип, особенности применения их в той или иной рекламе, записанные в брендбуке, вы сохраните единство рекламы, при заказе ее в разных рекламных компаниях.
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Создаем сердце фирменного стиля. Этапы создания логотипа.
Для начала дадим краткое определение логотипу.
С рациональной позиции логотип - это ключевой знак идентификации компании, с эмоциональной - это сердце фирменного стиля бренда.
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Criteo представляет новую креативную технологию оптимизации персонализированной рекламы и фирменного стиля бренда
Kinetic Design предлагает практически неограниченную персонализацию с 17 триллионами визуальных вариаций, обеспечивающих визуальную целостность бренда.
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ФАС оштрафует МТС за использование фирменного стиля "Мегафона" при продаже сим-карт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала МТС нарушившей закон о защите конкуренции при продаже сим-карт, имитирующих внешний вид, включая цветовую гамму, товаров «Мегафона».
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История фирменного стиля (часть 2)
Известным и любимым животным-логотипом является "Кусака", фокстерьер, что прислушивается к старому фонографу Бдисона. Впервые эта картинка появилась в рекламе в 1900 г. автором был Фрэнсис Барро (Francis Barrau), у которого дома были собака и фонограф. Художник предложил эту картинку американской компании "Эдисон - Бел", но она ему не понравилась. Картинку приобрела британская компания "Граммофон". Она попросила художника пририсовать к фонографу слуховую трубу и заплатила ему 50 фунтов стерлингов за картинку и 50 фунтов стерлингов за авторское право.
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История фирменного стиля (часть 1)
Фирменный стиль является одним из древнейших форм спланированного коммуникативного процесса и всегда имел практическое значение. Главная задача единства стиля всегда состояла в идентификации организации: изготовление сувениров с логотипом , фирменные бланки и конверты, униформа и т.д. Если играть словами, то можно сказать, что простейшей формой фирменного стиля является форма.
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Роль фирменного стиля и логотипа в формировании имиджа компании
Как мы сможем запомнить, какое именно агентство нам посоветовали знакомые? В этом-то как раз и помогает работа рекламных компаний, в чьи полномочия входит создание наружной рекламы.
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Зачем нужна разработка логотипа компании и корпоративного стиля, или 5 причин обратиться к дизайнерам.
Вы являетесь владельцем или директором успешной компании. Вернее, вам кажется, что она успешна, а ваши дела идут хорошо. Каждый день у вас появляется один или даже два новых клиента, продажи постепенно растут, а в Интернете медленно распространяются положителиьные отзывы о вашем бзнесе. Казалось бы, все хорошо. Но на самом деле это не так. Если завтра закроется, к примеру, сеть ресторанов Макдоналдс, на это обратят внимание все. Если перестанут выпускать спортивную одежду Adidas, об этом заговорит весь мир.
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Разработка фирменного стиля и логотипа, что это дает?
Мы с вами живем в очень хорошее время, потому что на полках очень большой выбор наименований товаров, которые вполне доступны обычному человеку. А буквально 50 лет назад с этим были большие проблемы. Зарплату платили всем, но вот только потратить эти деньги было большой проблемой, не правда ли? Постоянные очереди в магазинах, которые начинались от подъезда вашего дома и заканчивались только тогда, когда данный товар, за которым стояла очередь просто заканчивался.
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Реcтайлинг фирменного стиля компании «Венбест»
Заказчик: охранная компания «Венбест» – крупнейшая в Украине негосударственная охранная структура, предоставляющая полный спектр услуг безопасности. Команда «Венбест» – это более 800 высококвалифицированных сотрудников, большинство из которых обладают многолетним опытом работы в подразделениях МВД Украины.
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Креативная стратегия для разработки фирменного стиля торговой марки
В современной теории рекламы нет строго определения даже общей креативной стратегии. Под данным понятием обычно понимается набор методик генерации творческих идей и развития творческих способностей. Аморфно и путанно. Поэтому разработка четкой методики творческого переосмысления требований и возможностей заказчика стала "голубой мечтой" рекламиста. При этом особенно желаемо определить последовательности конкретных действий, исполнение которых неизменно ведет к созданию дизайн-проекта, отвечающего всем оценочным критериям фирменного стиля. Кроме того, неизбежное влияние индивидуального подсознательного проектировщика должно быть сведено к минимуму.