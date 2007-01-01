Исследование Microsoft: цифровая культура находится на самом низком уровне за последние 4 года
Вчера
Ко Дню безопасного Интернета, компания Microsoft представила результаты ежегодного исследования, посвященного культуре общения и личной безопасности в сети за 2019 год. На его основе также был составлен рейтинг стран по индексу цифровой культуры (Digital Civility Index, DCI). Сегодня индекс составляет 70%, что является самым высоким показателем неуважительного обращения в сети с начала проведения исследования в 2016 году. За этот период количество онлайн-угроз увеличилось с 17 до 21.
Согласно полученным результатам, было выделено 21 вид интернет-угроз в четырех категориях: поведенческие, репутационные, угрозы сексуального характера и нежелательных коммуникаций. 58% респондентов признались в том, что они сталкивались с навязчивым поведением (нежелательные контакты и онлайн-мошенничество являлись наиболее распространёнными). 45% подвергались поведенческим угрозам в сети (в основном грубому обращению и троллингу), 37% ― угрозам сексуального характера (зачастую онлайн-домогательствам), 21% ― репутационным угрозам.
Внешность и политика являются главными мотивами грубого обращения в Интернете, при этом для 31% респондентов обе темы являются проблемными. Неуважительное отношение на почве сексуальной ориентации ― почти 30%, в то время как на основе религии и расовой принадлежности ― 26% и 25% соответственно.
Все возрастные категории, а также мужчины и женщины, указали разные причины грубого онлайн-общения. Для подростков и женщин (38%) внешность была наиболее частым поводом неуважительного обращения в сети, причем девочки-подростки (41%) и взрослые женщины (35%) воспринимают его как основной повод неуместного общения. Среди взрослого поколения, политика (38%) была наиболее частым предлогом онлайн-угроз. Для всех возрастных категорий сексуальная ориентация была вторым по популярности ответом ― 30% считают эту тему наиболее провокационной. В то же время 60% подростков знают, к кому обратиться за помощью, если им угрожают в Интернете. И только 37% взрослых осведомлены, где искать поддержку.
И взрослые, и подростки утверждают, что чаще всего сталкиваются с неуважительным отношением в Интернете в социальных сетях. Две трети опрошенных отметили, что они подвергались грубому обращению на страничках социальных сетей, 24% ― на медиа ресурсах, 24% ― на форумах, 23% ― на анонимных площадках, 20% ― на игровых сайтах.
Также, по сравнению с предыдущими исследованиями, респонденты чаще признавались в том, что недавно сталкивались с онлайн-угрозами. Например, 40% утверждают, что подвергались интернет-угрозам в течении последней недели или последнего месяца до начала исследования. Три четверти сталкивались с одной из 21 угроз дважды или чаще. Фактически, 40% из всех респондентов признались, что испытывали на себе нежелательное сексуальное внимание, сексуальные домогательства и нежелательные коммуникации в сети три и более раза в жизни (исследование проводилось с 1 по 31 мая 2019 г.).
Microsoft надеется, что благодаря Digital Civility Challenge и расчёту индекса цифровой культуры, политики, компании и потребители поднимут вопрос о необходимости более безопасного и уважительного общения в Интернете и будут использовать эти данные для глобального развития цифровой культуры.
Особенно стоит учитывать, что половина респондентов верят в то, что компании в сфере технологий и социальных сетей разработают инструменты и политики, которые будут способствовать уважительному и цивилизованному поведению в сети. Респонденты ожидают, что в будущем технологии помогут им лучше защитить свою личную информацию и сохранить конфиденциальность. 50% уверены, что компании способны изменить ситуацию в лучшую сторону, и только 17% относятся к этому утверждению пессимистично. 33% считают, что положение дел останется прежним.
Компания также выделила главные ожидания населения от общения в Интернете на следующее десятилетие. Респонденты надеются на уважение, безопасность, свободу, вежливость и доброту онлайн.
Microsoft ежегодно проводит Digital Civility Challenge, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности общения. Более подробную информацию можно найти здесь.
Также Microsoft запускает настольную игру «Thumbs Up, Bug Down» в рамках ежегодной кампании по продвижению культуры общения и личной безопасности в сети. Она предназначена помочь учителям научить детей (6–8 лет) разумно пользоваться Интернетом, с пониманием всей важности онлайн-безопасности.
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День безопасного интернета
День безопасного Интернета (ДБИ) проводится некоммерческой организацией Insafe в феврале каждого года, чтобы способствовать более безопасному и ответственному использованию онлайн-технологий и мобильных телефонов, особенно детьми и молодежью. Кроме того, мы делимся списком ресурсов, которые могут помочь людям ориентироваться в онлайн-проблемах, а также некоторыми лучшими практиками, которые помогут создать цифровую культуру среди технологических компаний, преподавателей, консультантов и представителей сферы образования, чиновников и политиков, и более широкое, инклюзивное онлайн-сообщество.
www.saferinternetday.org
О Microsoft
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) обеспечивает условия для цифровой трансформации в эпоху «интеллектуального облака» и «интеллектуальных технологий». Миссия компании – дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего.
Опрос проводился в мае 2019 года среди подростков (13–17 лет) и взрослых (18–74 года) в 25 странах. Было опрошено 12 520 респондентов, чтобы определить отношение и понимание цифровой культуры, а также угроз безопасности пользования Интернетом сегодня. Microsoft готовит индекс цифровой культуры с 2016 года и за это время провёл более 42 000 интервью.
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