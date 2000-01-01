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Рассылка, как способ продвижения сайта

10 февраля
Рассылка, как способ продвижения сайта
Каждый предприниматель, вебмастер, человек, занимающийся бизнесом, или просто имеющий свой сайт, всегда думает о том, как его продвигать в сети. Для этого используются все доступные и известные маркетинговые инструменты.
  Одним из самых эффективных маркетинговых инструментов является целенаправленная рассылка объявлений в социальных сетях или емеил-рассылка.  Е-mail  рассылка является эффективным средством формирования целевой аудитории, и уведомления подписчиков посредством уведомлений о  новостных обновлениях сайта. Стоит отметить, что каждый выпуск новостной рассылки является своеобразным вливанием посетителей на сайт. Это можно легко проследить в статистике сайта. Очень часто пики посещаемости  приходятся на выпуски Е-mail – рассылки. Очень часто владельцы сайтов недооценивают почтовые рассылки, склоняясь в сторону  RSS подписчиков. Между тем, рассылки в соцсетях неоднократно доказывали свою эффективность и еще очень долго будут  работать. Но для достижения максимального результата, лучше сразу обращаться к профессионалам: https://www.unisender.com/ru/partners/. Здесь Вам всегда предложат самые выгодные условия партнерства.
 Также стоит обратить внимание, на то факт, что рассылка - не значит спам. Профессионалы не занимаются самом. Рассылка предназначена только для той аудитории, которая заинтересована в данной конкретной информации. Чаще всего это рассылка по подписке на новостные обновления или запросы пользователей. Правильная рассылка – это законный и перспективный способ привлечения потребителей на сайт, а заодно и увеличение трафика и поднятие рейтинга в поисковых системах.
  Нелишним будет также напомнить и про уникальность контента на ресурсе. Уникальный контент, его содержательность и актуальность -  первые признаки хорошего качественного сайта. К слову сказать, поисковые системы очень строго отслеживают наполненность ресурсов и за некачественный контент сайт сразу отправляют в черный список. Поэтому, наполняемости своего ресурса следует уделить особое внимание. Работа эта объемная и очень кропотливая, нетерпящая поспешных и необдуманных действий. В этом вопросе также не стоит полагаться на некомпетентных копирайтеров, а сразу обратиться в уполномоченную компанию или на биржу статей.
  Также стоит уделить особое внимание технической стороне вопроса. Если вы опытный программист и владеете современными языками программирования, то без труда справитесь с поставленной задачей. Ну а если у вас нет особых навыков наладки и контроля бесперебойной работы  технических процессов на ресурсе,  то вам не стоит тратить время и деньги на их освоение методом проб и ошибок на своем ресурсе.


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