Почему большинство компаний не участвуют в госзакупках

Такая ситуация связана с определенными факторами, основные из которых: нехватка квалифицированных специалистов, незнание законов и аспектов торгов, боязнь новизны и т.д.

Несмотря на то, что государственные закупки являются огромным кладезем длительных и выгодных заказов, для большинства компаний и организаторов они до сих пор остаются «Terra incognita» из-за неполной осведомленности администраций этих компаний.

Чтобы почувствовать уверенность и обрести необходимые знания для участия, стоит пройти курс обучения госзакупкам в компании «СИС», либо в виде семинаров в вашем городе, либо через интернет, посредством участия в вебинарах.

Итак, что же останавливает менеджеров компаний-поставщиков:

1. Они не знают, как сделать первый шаг, поскольку не ознакомлены с процедурой проведения закупок, способами подачи заявок и т.д.

2. Менеджеры в большинстве своем не знакомы с законодательством, описывающим процедуру госзакупок, а участие в закупках невозможно без скрупулезного изучения этих самых законов, понимания всех механизмов, описанных в них. Знания необходимы для недопущения больших ошибок во время участия и выполнения собственных обязательств, в случае подписания контракта с заказчиком.

3. Нельзя забывать и об отсутствии квалифицированных опытных специалистов. Действительно, такие специалисты в России – большая редкость, поскольку для получения хорошего опыта необходимо «повариться в этом котле» не менее двух лет. Идеальным вариантом является привлечение специалиста, который имел опыт участия в госзакупках как со стороны поставщика, так и со стороны заказчика. Такие специалисты знакомы со всеми нюансами и проволочками гос. закупщиков во время проведения тендера и при заключении контракта.

4. Возможно выделение еще одного фактора – обеспечения заявки. Для небольших компаний, которые располагают на собственных счетах всего 300-400 тысячами рублей. Достаточно сложно внести месячное обеспечение контракта, поскольку денежные средства придется заморозить на целый месяц, а выиграет компания, или нет – неизвестно. Если компания одержала победу – нормально, поскольку, упущенное можно наверстать, но что делать, если торги будут проиграны?

5. Боязнь изменений – пятая причина, останавливающая всех топ-менеджеров, большинство из которых предпочитают не «выходить из зоны комфорта» и работать по старинке, получая небольшую, но стабильную прибыль.

Естественно, что найти хорошего специалиста тяжело, но ознакомиться с азами государственных закупок можно в компаниях, которые обучают этому виду деятельности, а обеспечение заявки может обеспечить и банк.