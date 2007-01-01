Украинцы в Viber: более 30% пользователей - молодёжь

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Viber, одно из лидирующих мировых приложений для свободного и безопасного общения, подвел итоги 2019 года и провел анализ использования приложения в Украине. Большая часть пользователей – молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (33%) и от 18 до 24 лет (почти 16%). А самые “общительные" города – это Киев, Львов и Харьков.



Основанный в 2010 году Viber за десять лет стал одним из самых популярных сервисов для общения. В Украине Viber на протяжении нескольких лет удерживает лидерскую позицию по востребованности среди населения. Согласно независимому исследованию Kantar, приложение установлено на 96% смартфонах украинцев.

По данным Viber, более половины всех пользователей в стране – женщины (55%). Мужчины несущественно уступают по этому показателю – 45%. Важно отметить также рост молодой аудитории - сейчас чуть более 33% пользователям Viber от 25 до 34 лет; почти 16% входят в возрастную группу от 18 до 24 лет.

По числу отправленных сообщений самыми активными оказались жители Киева – 14%. Второе место занимает Львов (5%), далее идёт Харьков (4%) и Днепр (2%). Позвонить бесплатно по Viber любят киевляне (14% от всех исходящих звонков в Украине), жители Львова (4,5%), Харькова (4%), Днепра (2%) и Запорожья (2%).

Украина – традиционно один из крупнейших рынков для Viber. Приоритетными для компании в этой стране являются несколько задач, среди которых – удержание лидерской позиции и развитие услуг и сервисов для удобства каждого пользователя. В 2019 году Viber обновил дизайн приложения, сделав его ещё более нативным и легким, а также запустил групповые аудиозвонки, чтобы все желающие могли оставаться на связи с родными и близкими, как далеко бы они не находились друг от друга. Кроме того, с 2019 года украинцы могут создавать свои собственные стикеры, проводить в приложении опросы и переводить друг другу деньги с помощью сервиса Moneytou.



О Rakuten Viber:

Viber - приложение для звонков и обмена сообщениями, позволяющее людям по всему миру всегда оставаться на связи.

Пользователи по всему миру отправляют друг другу бесплатные текстовые сообщения, фотографии, стикеры и файлы, совершают видеозвонки, общаются в групповых чатах, взаимодействуют в сообществах с любимыми брендами и знаменитостями, а также следят за их обновлениями. Приоритетом Viber является свобода и безопасность общения.

Viber является частью международной группы Rakuten Inc., мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг со штаб-квартирой в Токио, Япония. Приложение выступает официальным мессенджером футбольного клуба FCB (Барселона), а также официальным приложением для звонков и обмена мгновенными сообщениями баскетбольного клуба Golden State Warriors.









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