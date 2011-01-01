Современные бизнес модели для бизнеса

Рынок никогда не спит! Статистика, анализы, отчёты… Как уследить за последними обновлениями информации в сфере продаж.
Конечно, качественный продукт и процессы играют большую роль, но они не определяют будущего успеха или неудачи компании. Мы вступили в эпоху, когда судьба компании зависит от их умения применить соответствующую инновационную модель для более эффективной монетизации технологии, а также выделиться среди посредственных конкурентов. Результаты исследований IBM и BCG показывают, что 14 из 25 наиболее новаторских компаний в мире применяют инновационные бизнес-модели и, что лидеры обновляют свою бизнес-модель в два раза чаще, чем отстающие компании.
Как показывают исследования новых инновационных бизнес-моделей, инновацией является творческое воспроизведение и рекомбинация существующих шаблонов бизнес-моделей. Ученые из бизнес-школы университета Санкт-Галлена, входящей Топ 10 ведущих бизнес-школ Европы по версии Financial Times, провели анализ прорывных бизнес моделей за последние 100 лет и выявили, что 90 % инновационных и революционных бизнес-моделей, есть результат творческого воспроизведения, рекомбинации и синтеза 55 базовых паттернов (шаблонов) бизнес-моделей. Свои наработки они подробно изложили в книге "Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов".
На старте всегда сложно организовывать команду, налаживать бизнес-процессы, распределять финансы и заниматься кучей документов. Нанимать для этого дополнительных людей невыгодно, но есть выход — найти подходящие сервисы, которые вам помогут - интеграция amocrm
. Это полезные сервисы для бизнеса, которые помогут и с бухгалтерией, и с командной работой, и даже с дизайном. Сервисы, которые упростят вашу жизнь, сэкономят время и помогут легко организовать рабочий процесс.
Также они помогут общаться с клиентами: делать рассылки по email и через мессенджеры, создать чат на сайте и мониторить комментарии в соцсетях.
Сервис рассылок, который объединил email, SMS, Viber и push сообщения. Можно подключить SMTP сервер, чтобы рассылать письма клиентам прямо из своей CMS, а также создать чат-бота для Facebook.
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Современные светильники для интерьерных идей
Продукция компании BERLINA Design предназначена для расширения дизайнерских рамок без ограничения фантазии специалистов по разработке интерьера и владельцев жилых и общественных помещений. Современные светильники - значимая часть интерьера, предложенные на страничках сайта интернет-магазина berlinadesign.ru, доставят удовольствие выбором и новыми идеями.
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Современные UPS для дома и работы
Многие руководители предприятий предпочитают приобретать современные ups для дома оптом, так как смогли убедиться в том, что подобное высокотехнологичное оборудование является незаменимым решением для многих случаев, когда есть необходимость обеспечить бесперебойное электропитание на производстве и избежать поломок и сбоев.
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Рекламную кампанию Виктории Бекхэм раскритиковали из-за худой модели
Дизайнер получила шквал жалоб в Facebook и Instagram после того, как поделилась двумя снимками 29-летней модели, отмечает dailymail.co.uk. Слишком худая, по мнению пользователей, модель рекламировала очки из осеннее-летней коллекции Бекхэм.
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Дорогого стоит: пикантные снимки самой высокооплачиваемой модели Великобритании
Знаменитая актриса и модель Кара Делевинь снялась в обнаженной фотосессии с моделью Адво Абоа. Делевинь является самой высокооплачиваемой моделью в Великобритании: благодаря контрактам с Chanel, Puma, Rimmel и YSL топ-модель заработала 8 миллионов фунтов стерлингов за один год.
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WhatsApp и Instagram поменяют бизнес-модели
Эксперты считают, что в будущем компании не будут развивать свои приложения, вместо этого наращивая присутствие в уже популярных приложениях, в частности в WhatsApp и Instagram.
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Современные инструменты развития интернет-бизнеса
«Всё что происходит в «электронном» мире, оставляет следы» - Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского», Сергей Голованов.В современном мире прослеживается четкая тенденция развития платежных систем, с каждым годом набирая обороты, электронные деньги захватывают современный рынок товаров и услуг.
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Бизнес начинается с бизнес-плана и презентации бизнес-плана.
Каждый бизнес начинается с новой бизнес идеи, если мы предполагаем, что он будет успешный, начинается с бизнес-плана. Разработка бизнес-плана – ответственный подготовительный процесс, от которого зависит успех предприятия в целом.
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Деловой иностранный язык. Язык для бизнеса и бизнес-язык.
Языковые программы и курсы иностранного языка для бизнеса рассчитаны на тех людей, которые занимаются полной профессиональной деятельностью и желают получить за границей работу по определенному профилю.
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Развитие бизнеса и маркетинг – топ приоритеты для владельцев малого бизнеса в 2011
Большинство владельцев малого бизнеса планируют инвестировать в свой бизнес в 2011, согласно новому исследованию новостного и исследовательского портала Manta. 77% планируют вложить средства в свой бизнес, хотя 85% провели всеобщие сокращения в 2010.
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ТВ-ролик для новой модели шин Rosava SQ-201 Aqualine
В этом году ведущий отечественный производитель ЗАО «Росава» выпустил новое поколение шин для мокрых дорог Rosava SQ-201 Aqualine. В рамках их рекламной кампании под названием «Победитель мокрых дорог», разработанной агентством Kaffeine Communications, был снят ТВ-ролик «Гладиатор». Он вышел на экраны национальных телеканалов 28 марта этого года. Почему «Гладиатор»? В основе сюжета — дуэль. Но это борьба не столько двух соперников-автомобилистов, сколько поединок с мокрой дорогой, в котором одержать победу может только владелец качественных шин, таких как Rosava SQ Aqualine.