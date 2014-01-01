Как анимация меняет восприятие сайта

Анимация на сайте создает положительное впечатление только в том случае, когда ее достаточно, но не много. Однако не все элементы на странице должны подлежать анимации. Анимация требовательна к ресурсам. На малых скоростях интернета она может тормозить загрузку сайта и выполняться прерывисто. Нет необходимости анимировать текст, так как он создан для чтения и только. К примеру, зачастую можно встретить увеличивающиеся или вращающиеся тексты ссылок - переход по ним осуществляется мгновенно и никто из посетителей не станет ждать, пока анимация завершит свой цикл.

Существует теория, что исчезающие, меняющие оттенки или трансформирующиеся каким-либо иным образом компоненты интерфейса развлекают посетителей, придавая дизайну, а, следовательно, и всему веб-сайту, узнаваемость и популярность (конечно, у строго обусловленной целевой аудитории).

Не все блоки должны подлежать анимации. Выпадающие списки и меню если и должны быть наделены анимацией то быстрой - никто не станет ждать пока плавно и красиво перед ним откроется долгожданный список ссылок на нужный раздел. Анимация при наводке курсора не должна быть в средине странице. Это будет отвлекать посетителя от нужной информации и часто раздражать.

Какие элементы подлежат анимации

Анимировать можно важные зоны контента или навигации, но только с целью их удобного просмотра или чтения. Клик по изображению не открывает его в новой вкладке, а плавно увеличивает масштаб. Это нормальная практика и пользователю не переключаться по вкладкам, а просмотр галереи можно выполнять на одном месте.

Взрослыми анимация воспринимается не особо успешно. Но детьми куда лучше. Детский сайт обязательно должен быть снабжен интересными анимационными вставками. Это позволит детям совершать больше действий и возвращаться на ресурс снова и снова.

Сводите анимацию к минимуму на вашем сайте, чтобы не потерять его престиж. Появляющиеся меню или текстовые вставки, но не все блоки должны плавать по экрану. Только так можно оставить хорошее впечатление о сайте.

Веб-студия Тотонис (https://totonis.com/) позволит вам заказать анимационный сайт с соблюдением всех граней по размещению анимации на вашем сайте для комфортного восприятия. Разработка WOW-сайтов выполняется с учетом полученного полезного опыта. Наши специалисты в прошлом столкнулись со всеми возможными ошибками в разработке сайта для любой деятельности. Поэтому мы гарантируем вам качественный продукт и широкую аудиторию посетителей. У нас вы имеете возможность заказать анимационный сайт по низкой цене.