Что необходимо знать и уметь современному тестировщику

На сегодняшний день очень распространено мнение о том, что для регрессионного тестирования программ не нужно никаких особых навыков, главное – желание. Стоит отметить, что от части это так и есть. Однако, требования к тестировщикам значительно возросли, по сравнению с теми, что были несколько лет назад, и на сегодняшний день продолжают неуклонно расти. В свою очередь это обусловлено и развитием технологий, и повышенным спросом на саму профессию. Тестировщик сегодня – это почти QA-инженер.
Исходя из сегодняшней реальности, можно смело сделать выводы в пользу хоть какого-то образования для тестировщиков. Это и различного рода тренинги, курсы, конференции. В сети можно отыскать огромное количество информации по этому поводу, статей, обучающих видео и т.д. Однако и здесь очень просто потеряться, в таком количестве информации очень сложно отыскать действительно важное и актуальное, не теряя времени на очередной выброс контента. Перейдя по ссылке https://itea.ua/courses-itea/qa/
можно найти много интересной и полезной информации.
Также не стоит упускать из внимания личностные качества и черты характера самого человека, который стремится стать тестировщиком. Стоит понимать, что учиться здесь надо будет постоянно. Не стоит надеяться на то, что разовый курс SQL или языков программирования мгновенно перевернет всю вашу жизнь и сознание. Крайне важно также проявлять гибкость мышления и целеустремленность. Необходимо уметь подстраиваться под условия работы и не отрываться от коллектива. Умение работать в команде – еще одна немаловажная особенность тестировщика. Хотя на первый взгляд это выглядит нелогично. Однако, практика показывает, что командный игрок достигает значительно больших результатов, чем одиночка. Да и для развития любой компании крайне важно вовлечение в процесс всех ее сотрудников.
Для тестировщика также важно обладать и такими знаниями как:
- Ручное проведение автоматических тестов и их документирование;
- Умение вести тестирование ПО в течение всего цикла разработки и жизненного цикла;
- Базовые знания языков программирования;
- Владение несколькими методами тестирования и умение выполнять одновременно несколько задач.
Стоит отметить, что тестировщикам иногда приходится работать и с различными базами данных. Здесь, конечно не обязательно иметь многолетний опыт программиста, но некоторые технические знания все же не помешают.
Не стоит надеяться что работа тестировщиком – это самый легкий и быстрый способ найти хорошую высокооплачиваемую работу в сфере IT. Здесь необходимо постоянно развиваться и учиться. Прежде всего работа должна приносить моральное удовлетворение, тогда все трудности будут преодолеваться проще и без особых разочарований.
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