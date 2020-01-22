Роль презентации в бизнесе

Бизнес презентация – незаменимый инструмент коммуникаций большинства организаций со своими партнерами и клиентами. Она позволяет визуально передать важную информацию о компании или продукте и побудить к действию аудиторию. Презентация - это форма коммуникации, в процессе которой обсуждаются вопросы, дается информация, распространяются идеи. Это один из инструментов для решения проблем.
В современной практике проведения семинаров, конференций, представлений новых продуктов и услуг широко используются презентации. Все чаще презентация начинает применяться в ходе учебного процесса. Умение создавать красивые и понятные презентации может пригодиться в любой деятельности.
Разработка презентации
– важный психологический процесс. Хорошая презентация помогает понять спикера, а плохая лишь нагоняет скуку. Отличить хорошую презентацию очень просто: она помогает удержать внимание слушателей. В плохой презентации все в кучу: глаза разбегаются по ярким слайдам, мозг пытается обработать текст, а в это время спикер что-то бормочет о своем.
Эффектная презентация – это мощный инструмент для продажи ваших идей. Без качественной подготовки можно свести на нет недели и месяцы работы команды, плохо выступив перед аудиторией. Заказать качественную презентацию можно здесь: http://www.tvoibrand.ru/uslugi-i-czenyi/razrabotka-prezentaczij.html
Приступая к работе над докладом, задайте себе вопрос: каких последующих действий вы ждёте от слушателей вашего доклада? В зависимости от этого конечные цели доклада могут отличаться. Пропишите основные тезисы. Оцените и отсортируйте накопившиеся идеи, набросайте на бумаге полную структуру вашего доклада – вплоть до последнего слайда.
Тщательно вычитайте текст, проверьте логику и последовательность изложения. Лишь когда вы увидите, что всё сложилось в целостную картину, можно запускать редакторы по оформлению ваших слайдов.
Одна из наиболее встречаемых ошибок в презентациях – это слишком большое количество информации на слайде. Если докладчик инстинктивно стремятся использовать каждый свободный сантиметр места на экране, зритель получает слайды с огромным текстовым массивом, которые неудобно и неинтересно читать.
Поэтому при создании визуального ряда действует правило: одна мысль – один слайд. Сводите ваш текст к минимуму, выделяйте на слайде только важные аспекты, остальную информацию лучше доносить устно.
Умение создавать красивые презентации пригодится вам не только для ведения лекций и выступления на семинарах. В первую очередь, этот навык помогает завладеть вниманием слушателей и донести им свою идею. Хорошая презентация всегда имеет долгосрочный эффект: ваш доклад запомнят, а саму презентацию
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