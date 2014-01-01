Как создать инфографику самостоятельно

Подача информации – важная задача, ведь скучный и неструктурированный текст без иллюстраций неинтересен. Привлекательно оформленные схемы и графики разбавят сухие цифры, сделают информацию удобной для понимания. Контент требует правильного оформления, инфографика поможет привлечь внимание пользователей к предложенной теме. Благодаря ей текст будет дочитан до конца, а не закрыт на первых строчках.
Сейчас можно самостоятельно создать инфографику онлайн. Существуют сервисы, которые помогут реализовать задачу бесплатно. Данный инструмент в наше время – настоящая находка. С его помощью можно лаконично визуально отобразить разную информацию. Такой контент идет в виде одной иллюстрации, серии картинок или как анимация.
Этапы создания инфографики:
- определение целевой аудитории, потребностей потребителя;
- поиск собственных мотивов, обоснование первоочередной задачи контента;
- полный сбор информационных сведений – факты, значения в числах, статистика (информация обязана быть из проверенных и достоверных источников);
- подбор вида инфографики (лонгрид – много картинок; динамичная инфографика – ролик-анимация, который доступно иллюстрирует сложную для понимания информацию; интерактивный вид – формат большей сложности, содержащий кликабельные опции);
- создание заголовка, привлекающего внимание;
- разработка визуально привлекательного оформления. Можно самостоятельно создать инфографику онлайн с помощью готового конструктора. В нем уже есть шаблоны, про это будет следующий абзац статьи;
- проверка созданного варианта;
- разработка оптимального способа продвижения (таргетированная реклама в социальных сетях и пр.).
У каждого констуктора свой фунционал. На Startpack вы сможете их сравнить между собой, почитать о них отзывы и выбрать подходящий вам.
- Draw.io (сервис для формирования диаграмм и схем);
- Creately (грандиозный интерфейс, смарт-объекты и специальные инструменты, можно использовать как для работы, так и для развлечений);
- Time.Graphics – онлайн-сервис для создания таймлайнов;
- Lucidchart – это инструмент для веб-диаграмм.
Эти и другие сервисы имеют широкие возможности и массу опций. У них продвинутые функции, но работать с инструментами достаточно легко. Примеры инфографики встречаются практически во всех средствах массовой информации. Привлекательная визуализация – это мощный пиар и способ удержания внимания потребителя информации. Очень много инфографики в мировой сети. На онлайн-ресурсах обычно блоки текста пересекаются иллюстрациями. Данная подача материала подходит для всех посетителей сайта и является удобной для восприятия.
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