Основные аспекты печати цифровых фотографий

Все мы уже давно смирились с той мыслью, что живем во времена цифровых технологий. Вся информация, которая должна быть на бумаге, уже давно перекочевала на электронные носители в виде файлов, которые измеряются мега- и гигабайтами и живет на флешках, в смартфонах, ноутбуках или на серверах. Даже деньги уже всем привычней хранить в виртуальном измерении на банковской пластиковой карточке.
Безусловно, человечество избавляется от тонн ненужных бумаг и бюрократических проволочек, которые в конечном счете являются вторсырьем в виде макулатуры. Для окружающей среды в этом очевидный плюс, как надеются экологи. Однако, совсем обойтись без бумаги в офисах пока еще невозможно. Это касается и бытовых вопросов, и той же бюрократической системы.
Что касается фотографий, то тут вопрос очень спорный. Безусловно, такое количество фотоснимков, которое может в электронном виде храниться в обычном смартфоне, на бумаге займет несколько томов формата А4, а то и того больше. У молодежи и тинейджеров этот показатель особенно высок. Другой вопрос, насколько важны все фотоснимки, сделанные в определенный период времени для самого человека и в каком количестве. Да к тому же и качество фотографий зачастую оставляет желать лучшего.
Однако, стоит отметить, что прогресс вносит и положительные аспекты в современной полиграфии. Сегодня печать фотографий с электронных носителей осуществляется намного легче, качественней и быстрей, чем это было лет 20 назад с проявителями и закрепителями. Кто пользовался пленкой в фотоаппаратах, тот знает. Сегодня все больше людей склоняется к тому, чтобы переносить особенно важные и сердцу дорогие фотоснимки на бумагу. Ведь электронные носители в виде флешек, дисков или телефонов могут легко выйти из строя, в результате чего теряется вся информация. Распечатанные на бумаге фотоснимки и документы хранятся гораздо дольше и радуют глаз не один десяток лет.
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