Как улучшить качество сайта

Сегодня Google предъявляет чрезвычайно высокие требования к качеству сайтов. А если ваш проект или отдельные его страницы попадают под понятие YMYL, где размещенная информация может влиять на жизнь, здоровье, благополучие, финансы или еще как то затрагивать посетителя, то к таким ресурсам выдвигаются беспрецедентно высокие требования к качеству, достоверности, авторитетности и экспертности содержимого.
За последний год многие сайты пренебрегавшие требованиями Google к качеству, потеряли свои позиции. Однако, есть возможность исправить допущенные ошибки и улучшить органическое ранжирование сайта, воспользовавшись рекомендациями по улучшению сайта и сервисом Google UX Playbook 2019
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Сделать что-то идеально с первого раза мало у кого получается. И по отношению к сайтам это правило также вполне справедливо – улучшать никогда не поздно. А ответ на вопрос, что именно улучшить, также всегда найдется.
В 2020 году поисковые системы продолжат улучшать свои алгоритмы, учитывая все большее число факторов при ранжировании результатов в поисковой выдаче. Так что самое время посмотреть на свой сайт со стороны и подумать, что еще можно сделать, чтобы получать больше трафика и продаж.
Аудит технического состояния любого проекта нужно проводить регулярно. Всегда лучше, если первыми заметили ошибку именно вы, а не посетители или роботы поисковых систем. Некоторые вещи проверяются только перед запуском сайта, а есть и такие, которые требуют регулярного мониторинга. Чек-лист специалиста может насчитывать больше сотни пунктов, и это только по SEO. И всегда лучше обратиться к профессионалу, чем заниматься проверкой самостоятельно на основе какого-нибудь документа, найденного в Интернете.
Как показывают исследования по анализу показателя отказов и эффективности конверсии, визуальная привлекательность сайта оказывает существенное воздействие на его пользу. А учитывая тот факт, что у вас не так уж и много времени, чтобы создать положительное впечатление, об этом стоит позаботиться.
Если сайт долго простаивает в однообразном состоянии, когда не происходит увеличения посещаемости ресурса и повышения в рейтинге поисковых систем, если посетители быстро уходят с сайта, а сам ресурс имеет высокий процент отказов, нужно перепроверить качество размещенных на нем статей.
Экспертный контент крайне важен для бизнеса, так как он повышает уровень доверия посетителя к сайту, тем самым помогая продвигать и продавать товары и услуги. Чем более экспертным является контент, тем выше узнаваемость вашего бренда, лояльность потребителей контента и покупателей. Создавая экспертные материалы, вы легко «отстроитесь» от полуграмотных копирайтеров, которые совершенно «не в теме». А потребители подсознательно доверяют мнению эксперта.
Наконец, экспертный контент необходим для ранжирования сайта YMYL тематики в поисковой системе Google.
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