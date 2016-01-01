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Для чего необходимы конкурсы в социальных сетях

16 декабря
Для чего необходимы конкурсы в социальных сетях
Для современных покупателей социальная сеть перестала быть просто способом общения: люди ищут здесь товары и услуги на все случаи жизни и находят их. На те группы или аккаунты, где полезнее контент и интереснее активности, люди подписываются. С подписчиками группы можно выстроить диалог: привлечь внимание к существующему продукту, рассказать о новинке, сообщить о скидке или акции. Но чтобы постоянно подогревать интерес подписчиков этого недостаточно. Поэтому бизнес-аккаунты регулярно проводят конкурсы: азарт и желание выиграть повышают активность, увеличивают посещаемость группы и просмотр контента.
Хотите новых подписчиков, получить лояльность нынешних или увеличить активность в аккаунте Instagram? Проводите розыгрыши!
Проведение розыгрышей в Instagram помогает улучшить лояльность к бренду, увеличить вовлеченность и привлечь новых подписчиков. Какой бы ни была механика викторины, конкурса фотографий, комментариев или отзывов,  выбирать победителя в Инстаграм нужно автоматически. Это позволит сэкономить время и застраховаться от сомнений по поводу честности среди вашей аудитории.
Конкурсы —  один из способов формирования целевой аудитории, увеличения подписчиков, охвата, вовлеченности в соцсетях.
Конкурсы — форматы розыгрыша, подходящие для любой соцсети, с разными условиями и сроками проведения. Проводить конкурсы можно самостоятельно или привлекать другие аккаунты в качестве организаторов или спонсоров. 
Конкурс начинается с приза. Именно он важен для участников. Можно разыграть один дорогой приз или несколько наборов с подарками. Во втором случае выше шанс привлечь больше участников, так как призов несколько.
Важно не только подобрать интересный приз, но и выбрать механику для его проведения. Все зависит от того, какой результат важнее.
Во Вконтакте для условий конкурсов можно создать отдельную тему в обсуждениях и указывать ссылку на нее постоянно. Это позволит прописать все условия розыгрыша подробно, но не перегружать информацией конкурсный пост. Обычно в теме меняется дата итогов розыгрыша и количество победителей.
Подводить итоги конкурса необходимо в то время, которое указано в условиях, иначе можно получить негатив от участников. В комментарии к конкурсному посту напишите, что начинаете выбирать победителя. Запишите весь процесс на видео для участников, что все было по-честному.
 


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