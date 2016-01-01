Для чего необходимы конкурсы в социальных сетях

ТОП-5 ошибок в маркетинге в социальных сетях Маркетинг в социальных сетях — направление продвижения товаров и услуг, появившееся относительно недавно. Именно поэтому даже известные бренды допускают критические ошибки в данной сфере маркетинга. В статье представлены ТОП-5 самых распространённых.

Plan.Net занялось продвижением бренда Huggies в социальных сетях Работа Kimberly-Clark Ukraine с digital-агентством ведется с начала 2018 года. В рамках годового контракта, команда Plan.Net отвечает за представление бренда Huggies в социальных сетях, а также за непосредственное взаимодействие бренда с пользователями: профильная коммуникация и консультационная помощь молодым мамам.

Почему так важно продвижение в социальных сетях? Неграмотный, безсистемный, низкобюджетный подход к социальным сетям гарантирует Вам плохую репутацию, головную боль и низкие продажи

Политические партии активизировались в социальных сетях Агентство «Гуров и партнеры» выпустило четвертый рейтинг эффективности интернет-присутствия (ЭИП) российских политических партий.

Определен возраст, в котором люди наиболее часто пользуются телефоном для общения в социальных сетях. В 25 лет люди активно пользуются соцсетями с мобильных устройствФинские ученые определили возраст, в котором люди наиболее часто пользуются телефоном для общения в социальных сетях.

Рекламу в каких социальных сетях использовать для максимальной эффективности? Продвижение через социальные сети по-прежнему сохраняет ведущие позиции, обеспечивая комплекс преимуществ в сравнении с другой интернет-рекламой. Крупный бизнес благодаря соцсетям может решать комплекс стратегических маркетинговых целей – брендинг, повышение доверия и лояльности клиентов, большая информированность аудитории.

3 полезных совета для продвижения в социальных сетях. Современные маркетологи всего мира активно используют социальные сети для продвижения товаров/услуг и бренда на рынке, однако не все отечественные компании сегодня могут ответить на вопрос «Зачем оно им надо?». Чаще всего можно услышать распространенные фразы: «присутствие в социальных сетях», «привлечение клиентов» и т.п., но на самом деле это говорит лишь об отсутствии стратегии продвижения. Безусловно, все выше перечисленные задачи так же подходят для мотивации, однако следует помнить, что более четко поставленные задачи дают лучший результат.