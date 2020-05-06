Как выбрать и заказать набор Lego Ninjago в MYplay: плюсы и особенности игрушек

Развитие фантазии, логики, мелкой моторики и гарантия увлекательного времяпровождения – основные преимущества, которые обеспечивает любой конструктор Лего. Не стала исключением и серия Ninjago, пользующаяся спросом среди маленьких любителей восточных единоборств. Она основана на популярном мультфильме, позволяет детям самостоятельно воплотить его сюжетные линии. Игрушки можно найти в интернет-магазине MYplay https://myplay.ua/ru/lego-ninjago, где представлены только оригинальные наборы.

Какими плюсами обладает конструктор «Лего Ниндзяго»

Важная особенность, которой обладает конструктор Lego Ninjago, сводится к огромному количеству игровых возможностей. Ребенок может коллекционировать персонажей, создавать собственный мир, воспроизводить сцены из мультфильма или придумывать другие сюжеты. За счет этого наборы пользуются огромным спросом среди мальчишек в возрасте 7-14 лет, для которых их обычно приобретают.

Основная сюжетная линия – борьба отважных ниндзя с враждебными кланами, представители которых пытаются разрушить весь мир. Наборы Лего Ниндзяго созданы с учетом содержания мультфильма, поэтому могут включать несколько составных элементов:



миниатюрные фигурки популярных персонажей;



стандартное или золотое оружие у каждого героя;



эффектные подставки-спиннеры для увлекательных битв;



другие игровые предметы – замки, техника и аксессуары.



Что нужно учитывать при выборе игровых наборов Lego

Оригинальные наборы Lego Ninjago сочетают реалистичность элементов с тщательной проработкой каждого из них. Именно это обеспечивает высокий спрос на такие игрушки среди целевой аудитории. Яркие цвета, оружие, замки, храмы и любимые персонажи позволят воплотить любую сюжетную линию. Из деталей, включенных в разные комплекты, можно создавать общие декорации. Продукция постоянно дорабатывается и совершенствуется, появляются новые виды транспорта и оснащения героев.

При выборе продукции Lego этой категории нужно учесть несколько нюансов:



наборы содержат разное количество элементов, среднее значение – от 100 до 600 штук;



число, размеры и сложность деталей подбирают с учетом возрастной категории детей;



игрушки серии отличаются высоким качеством, производятся из безопасного пластика.



Как купить Lego Ninjago в интернет-магазине MYplay

Возможность подходящий конструктор Lego купить предоставляет интернет-магазин MYplay. Игрушки этого производителя используются детьми в течение долгого времени, не портятся и не ломаются. При выборе комплектов Ninjago важно избегать подделок, пользоваться предложениями проверенных поставщиков.

В магазине MYplay представлена только оригинальная продукция. Пользователи могут купить Лего с доставкой в любой населенный пункт Украины. Качество изготовления, прочность и безопасность – основные преимущества предлагаемых наборов из серии Ninjago. Такие игрушки будут служить в течение долгого времени, принесут много радости и пользы ребенку.