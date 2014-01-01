Как оформить введение к бакалаврской работе

Как оформить визу в Китай Для многих граждан постсоветского пространства Китай ассоциируется не только с Великой стеной или площадью Тяньаньмэнь, но и с небольшой пекинской улицей Ябаолу и прилегающими к ней районами. Именно здесь расположены торговые представительства многих китайских фабрик, которые поставляют в страны СНГ и далее одежду и обувь.

Как быстро оформить отчет по практике Студенческие годы – лучшие, но далеко не самые легкие годы в жизни. Особенно если речь идет о высшем учебном заведении. За годы учебы студентам приходится выполнить огромное количество работ, таких как рефераты, курсовые работы и отчеты по преддипломной практике.

Uber в Калифорнии заплатит $10 млн за введение клиентов в заблуждение Крупнейший в мире сервис по заказу такси Uber согласился выплатить $10 млн, чтобы урегулировать спор, касающийся его заявления о качестве отбора водителей, передает Би-би-си.

Как быстро и просто оформить лицензию на такси Сегодня ни для кого не является секретом, что такси – это самый быстрый и комфортный вид общественного транспорта. Кроме того, это довольно популярный вид бизнеса. Особенно актуальны пассажирские перевозки в больших городах, с большой населенностью, таких как Москва, Санкт-Петербург, где ежедневно перемещаются сотни тысяч туристов, мигрантов, гостей столицы, студентов..

Как правильно оформить меню ресторана? Планируете открытие ресторана? Давно мечтали о своем кафе? Тогда смелее идите к своей цели, но перед этим внимательно ознакомьтесь с некоторыми советами, которые дают эксперты.

Как единщикам пережить введение кассовых аппаратов Крики, слезы и паника в рядах малого бизнеса: через месяц единщики третьей группы должны будут поголовно установить кассовые аппараты. Но уже вполне очевидно, что этого не произойдет.

Как оформить электронное таможенное декларирование Пересекая границу любой страны, в зоне таможенного контроля необходимо заполнить декларацию о перевозимом грузе

Как оформить кредит онлайн В жизни современного человека часто бывают ситуации, когда срочно понадобились деньги, а времени на посещение банковских учреждений катастрофически не хватает

Визитки: как оформить, как вручать, как принимать, где напечатать? Вы вряд ли найдете делового человека, который бы не имел визитки. Как показали наблюдения, даже новички в предпринимательском деле начинают с заказа визиток, а что уже говорить про делового человека? Более того, визитка – это неотъемлемая часть имиджа компании и самого человека. После встречи от Вас остается визитка и то впечатление, которое Вы произвели на собеседника, следовательно стоит побеспокоиться о том, чтоб визитка его не испортила.