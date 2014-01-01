Как оформить введение к бакалаврской работе

При написании бакалаврской работы необходимо придерживаться всех требований, установленных ВУЗом, методическими рекомендациями и научным руководителем. Для многих студентов сложности возникают на этапе составления введения к этому научному труду. Поэтому прежде чем приступать к созданию этого документа, нужно узнать, что должно быть внесено в этот раздел, и как его необходимо оформить.
Введение – чем заполнить
Некоторые студенты думают, что в этой части документа можно изложить свои мысли, которыми, как в сочинении, привести к сути всей работы. Но это далеко не так. Крайне важно подойти к написанию этой ознакомительной части качественно. Именно со вступления руководитель и члены аттестационной комиссии начинают знакомиться с представленным на рассмотрение документом.
Здесь нужно правильно и кратко донести аудитории:
- какую цель преследовал студент, создавая этот проект;
- какие проблемы он в нем раскрывает;
- какие способы и методы решения были применены.
В этой части бакалаврской работы, как и любого другого студенческого труда, (курсового
, дипломного проекта) нужно основательно описать актуальность изысканий, а также ознакомить объектом и предметом исследования. Необходимо грамотно и емко описать научную и практическую значимость выполненных квалификационных изысканий. Важно также аргументировано изложить гипотезу проведенных исследований.
Прежде чем начинать написание, нужно оговорить все нюансы, которые будут в нее внесены, со своим руководителем. Преподаватель может указать на необходимость перечислить все основные главы, параграфы, разделы в этой части документа, дополнив их кратким содержанием или основными мыслями. Но такое требование относится не ко всем дисциплинам и научным направлениям.
Лучше всего перед написанием введения ознакомиться с примерами, предложенными методическими указаниями по составлению бакалаврских проектов. В отношении объема также стоит проконсультироваться со своим руководителем, который подскажет оптимальные параметры. Если же наставник не высказывает своих пожеланий или указаний, нужно придерживаться стандартных норм:
Важно помнить, что у аттестационной комиссии не так много времени на изучение всего документа, поэтому обычно максимум внимания ее члены уделяют введению и заключению. Данный раздел должен быть написан безупречно, и показать, что студент основательно подошел к изучению выбранной темы, смог ее полноценно раскрыть.
- от 2 до 4 страниц – стандартные требования;
- до 5 страниц – максимально допустимое количество.
Не стоит на этих 2-4 страницах «лить воду». Главное – максимально полно, но кратко ознакомить комиссию с главными аспектами вашего итогового труда.
Если поджимают сроки, возникают сложности с созданием этого важного итогового документа, который должен продемонстрировать глубину знаний, полученных за весь период обучения в ВУЗе – бакалаврская работа на заказ
, выполненная профильными специалистами компании Writer Works, будет для вас идеальным решением.
-
Как оформить визу в Китай
Для многих граждан постсоветского пространства Китай ассоциируется не только с Великой стеной или площадью Тяньаньмэнь, но и с небольшой пекинской улицей Ябаолу и прилегающими к ней районами. Именно здесь расположены торговые представительства многих китайских фабрик, которые поставляют в страны СНГ и далее одежду и обувь.
-
Как быстро оформить отчет по практике
Студенческие годы – лучшие, но далеко не самые легкие годы в жизни. Особенно если речь идет о высшем учебном заведении. За годы учебы студентам приходится выполнить огромное количество работ, таких как рефераты, курсовые работы и отчеты по преддипломной практике.
-
Uber в Калифорнии заплатит $10 млн за введение клиентов в заблуждение
Крупнейший в мире сервис по заказу такси Uber согласился выплатить $10 млн, чтобы урегулировать спор, касающийся его заявления о качестве отбора водителей, передает Би-би-си.
-
Как быстро и просто оформить лицензию на такси
Сегодня ни для кого не является секретом, что такси – это самый быстрый и комфортный вид общественного транспорта. Кроме того, это довольно популярный вид бизнеса. Особенно актуальны пассажирские перевозки в больших городах, с большой населенностью, таких как Москва, Санкт-Петербург, где ежедневно перемещаются сотни тысяч туристов, мигрантов, гостей столицы, студентов..
-
Как правильно оформить меню ресторана?
Планируете открытие ресторана? Давно мечтали о своем кафе? Тогда смелее идите к своей цели, но перед этим внимательно ознакомьтесь с некоторыми советами, которые дают эксперты.
-
Как единщикам пережить введение кассовых аппаратов
Крики, слезы и паника в рядах малого бизнеса: через месяц единщики третьей группы должны будут поголовно установить кассовые аппараты. Но уже вполне очевидно, что этого не произойдет.
-
Как оформить электронное таможенное декларирование
Пересекая границу любой страны, в зоне таможенного контроля необходимо заполнить декларацию о перевозимом грузе
-
Как оформить кредит онлайн
В жизни современного человека часто бывают ситуации, когда срочно понадобились деньги, а времени на посещение банковских учреждений катастрофически не хватает
-
Визитки: как оформить, как вручать, как принимать, где напечатать?
Вы вряд ли найдете делового человека, который бы не имел визитки. Как показали наблюдения, даже новички в предпринимательском деле начинают с заказа визиток, а что уже говорить про делового человека? Более того, визитка – это неотъемлемая часть имиджа компании и самого человека. После встречи от Вас остается визитка и то впечатление, которое Вы произвели на собеседника, следовательно стоит побеспокоиться о том, чтоб визитка его не испортила.
-
Как оформить землю в собственность?
Как оформить землю в собственность? Этот вопрос рано или поздно интересует практически каждого из нас, но с чего начать и к кому обратиться за помощью, к сожалению, знают не все из нас. Сегодня о том, как приватизировать земельный участок слагают легенды, а о стоимости этой услуги даже бояться предположить. Но, как показали наблюдения, не все так страшно, как может показаться на первый взгляд, естественно, надо знать, к кому обращаться за помощью в решении данного вопроса.