Как будет “Купи нож!” по китайски?

Что будет если задать Google запрос наподобие: cписок слов, ассоциирующихся со словом “нож”?
И если «кухня», «тарелка», «фрукты» и ласкательное «ножик» – это очень хорошо. То вот «рана», «кровь», «преступление» – и прочее в том же духе, это катастрофа. Особенно, если вы хотите не изучать филологию, а продавать ножи.
Да, отношение к ножу, как части материальной культуры, в нашем обществе зачастую негативно-предвзятое. Это знает любой человек, имеющий счастье носить в своём кармане хотя бы небольшой многофункциональный складничок по типу швейцарского.
Естественно, если вы хотите быть успешным в продвижении и продаже такого не простого товара, вам следует с этим явлением что-то делать.
В принципе, методы продвижения товаров из так называемой «серой зоны» давно уже не новинка. Тем не менее, как они сработали в данной конкретной отрасли, и какому, несколько неожиданному, результату это привело, посмотреть небезынтересно.
Благодаря усилиям специалистов, современный ножевой рынок приобрёл массу занятных особенностей. Для продвижения товара широко использовались, казалось бы, такие классические методы как: сотрудничество с тематическими журналами и форумами (или даже создание своих «на пустом месте»), сотрудничество с лидерами мнений (и, опять таки, создание новых лидеров), продвижение через сериалы и кинематограф, создание близких отношений с партнёрами и т.д и т.п.
Интересной особенностью явилось то, что в условиях, когда многие пути рекламы и информирования для производителей ножей закрыты, они стали создавать свои. И достигли в этом немалых успехов. Фактически, «с нуля» была создана целая ножеманская субкультура, включающая в себя, как потребителей продукции, так и из популярных экспертов, тематических сайтов и каналов на Youtube, а в результате – и самих производителей. Как и любая субкультура, эта – отличается не только своим стилем потребления, но и определенным жаргоном, набором собственных норм, представлений, авторитетов.
Таким образом, такие известные ножевые бренды, как Cold Steel, Spyderco или Buck Knives сформировали у своих потребителей определённую систему ценностей, частью которой успешно и стали.
Естественно, формирование и поддержание такого лояльного и искренне заинтересованного окружения стоило владельцам известных ножевых брендов Европы и США весьма значительных вложений.
Чего только стоит формирование целых новых культурных концепций, таких как «EDC нож»!
Что это такое? Согласно блогу украинского ножевого сайта grandway.ua, понятие «EDC» – аббревиатура, которая расшифровывается как «Every Day Care». Что можно перевести примерно как «вещи для постоянного ношения». Например, ключи, кошелёк, очки или смартфон – это EDC.
И вот, потребителю преподносится идея, что складной нож, это тоже – EDC! Не оружие, не что-то криминальное или опасное, а обычная (и крайне полезная) вещь, которой стоит стать такой же привычной, как зажигалка или кредитная карточка.
Прекрасная попытка изменить отношение к товару с непростой репутацией! И, надо сказать, во многом успешная!
Фактически, западные ножевые бренды стали своего рода «self-made people».
Но оказалось, что даже такой вот тщательно выстроенный рынок никак не застрахован от дерзких вторжений извне.
Не так давно страницы тематических журналов, интернет-сайтов и блогов буквально запестрели рекламными статьями, знакомящими читателя с новыми ножевыми брендами из КНР. Самое интересное то, что большая часть этих торговых марок совершенно не пытается скрыть свое «китайское» происхождение.
Главная идея, которую все эти сообщения доносят до потребителя: "Время, когда надпись «сделано в Китае» автоматически извещала вас о низком качестве товара, давно и навсегда ушло. Товары из Китая не уступают западным, при этом отличаются от них более привлекательной ценой. "
Самым интересным (и несколько неожиданным) оказалось то, что когда ножи от "новых китайцев" массово пошли на рынок, оказалось, что слова о качестве и цене не были пустышкой.
Такие китайские бренды, как SRM и CH Outdoor, довольно успешно стремятся занять своё место в средне-бюджетном сегменте ножевого рынка. И они показали себя вполне способными предложить конкурентоспособный товар в своей нише. Даже придирчивый американский потребитель в своих отзывах и статьях в блогах всё чаще отмечает, что эти ножи отличаются весьма привлекательным соотношением «цена-качество». И тут мы сразу же видим, что китайцы успешно работают с той самой ножеманской субкультурой и не стесняются использовать уже готовую среду, например, сотрудничать с теми же лидерами мнений.
Не менее интересна стратегия таких брендов из КНР, как Bestech Knives и Real Steel. Они вступили в коллаборацию с известными и авторитетными в ножеманской среде техническими дизайнерами. Мало того, что таким образом им удалось создать действительно привлекательные и злободневные модели. Китайцы таким образом сразу же создали своему товару репутацию действительно премиумных авторских работ. Что успешно дополнили действительно высоким качеством изготовления своих ножей.
Иными словами, такие китайские новички, как SRM, CH Outdoor
, Bestech Knives и Real Steel
показали себя опасными конкурентами. Вполне очевидно, что старожилы рынка не будут наблюдать за их вторжением сложа руки.
Чем ответит на него рынок, да ещё в нынешних непростых условиях - покажет время.
Но нельзя не отметить, что всё это похоже на увлекательную остросюжетную историю, наблюдать за развитием которой очень интересно и поучительно.