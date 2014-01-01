Специальные символы в игровых автоматах Frank Casino

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Для запуска карточных игр, рулетки или иных развлечений необходимо изучить правила игры, термины и стратегии, научившись их применять на практике. Играть в слоты онлайн можно без специальной подготовки, просто сделав ставки на выбранное количество линий и запустить барабаны. А чтобы игровой процесс приносил еще больше удовольствия и заставлял волноваться, испытывая риск и адреналин, производители к стандартным символам добавляют особые.
Изображения в слотах формируют цепочки, которые оплачиваются в соответствии с таблицей выплат. Особые символы также образуют последовательности, но при этом они активируют дополнительные бонусные функции, положительно сказывающиеся на результате игры. Рассмотрим, какие приятные сюрпризы можно ожидать от специальных символов.
Вайлд (Дикий символ)
Это изображение заменяет любые символы, помогая образовывать цепочки. Исключение составляют бонусные изображения. Вайлд может иметь дополнительные множители, выпадать одновременно на нескольких позициях, сохраняться на одном и том же месте на время действия 2-3-х спинов. Коэффициенты умножения у Вайлда в таблице выплат всегда самые высокие, подробнее на http://www.venture-news.ru/fondy/62816-kazino-frank-priglashaet-sygrat.html
Скаттер
Все символы образуют цепочки при условии последовательного выпадения на одной из активных полос. Для Скаттера этого правила не существует — появление от 3-х и более символов разброса на любых позициях приносит ожидаемое умножение ставки. Также Скаттер приносит бесплатные для игрока вращения — фриспины от 15 штук, которые оплачивает казино. Призовые суммы, заработанные в процессе их действия, зачисляются на счет игрока без исполнения условия вейджера.
Бонус символ
Бонусное изображение при минимальной цепочке запускает беспроигрышный раунд. Чтобы получать разные призы, надо выполнять несложные задания. В бонусной игре может быть несколько уровней. Если игрок не справится с одним из очередных заданий, то все заработанные до этого момента призы сохраняются.
Выбирайте слоты с особыми символами, у которых расширены функции. Игровой процесс с их участием непременно принесет удовольствие, яркие эмоции и ожидаемые выплаты.
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