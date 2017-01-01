Обзор игрового автомата - «The Invisible Man»

Казино Адмирал - один из самых известных и любимых клубов среди геймеров, все чаще игроки выбираютдля бесплатной игрыв игровые автоматы.Один из продуктов от разработчиков программного обеспечения NetEnt вызывает волну восторга среди поклонников игровых автоматов. Игра «The Invisible Man» полностью посвящена классическому одноименному фильму 1993 года, в котором таинственный врач обнаружил сыворотку, которая сделала его невидимым и дала ему искаженную личность, которая заставила его выполнять ужасающие действия на людях, не имея возможности вернуться к своему прежнему облику. Компания NetEnt заключила лицензионное соглашение с правообладателями на разработку первого игрового автомата по мотивам фильма "Человек невидимка" с использованием технологии HTML5.Дизайн и геймплейВсе привело к первоклассной игре, которая имеет оригинальные звуки из фильма и представляет собой игру с 5 барабанами, 3 рядами, 20 линиями выплат и предлагает функцию «игра в обе стороны». Кроме того, автомат обладает великолепной графикой и может использоваться как на мобильных устройствах, так и на компьютерах. Как и в случае с другими игровыми автоматами от компании NetEnt, диапазон ставок варьируется от 0,01 до 0,05 с 10 максимальными монетами на линию. Так как он имеет 20 линий выплат, то максимальная ставка составляет 100. Вы можете выиграть максимум 200 000 монет в этой игре в клубеОсобенности и бонусыИгра имеет много удивительных функций и бонусов, таких как автозапуск, бесплатные вращения. Есть несколько видов диких символов. Дикий символ с полицейским появляется только на барабане 1, в то время как дикий символ Гриффин появляется на барабане 5. Если два совпадают, вы получаете 10 бесплатных вращений. Помимо этих функций, игровой автомат имеет два бонусных предложения. Первая бонусная игра предлагает игрокам возможность присоединиться к охоте на человека-невидимку, показывая 3 различных локации с шансом выиграть монетные призы. Вторая бонусная игра, показывает, что полиция догоняет человека и предлагает бонусные вращения и четыре случайно появляющихся диких символа, которые предвещают возможный большой выигрыш.