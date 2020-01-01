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Выгодная покупка квартиры в строящемся доме

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Выгодная покупка квартиры в строящемся доме
Покупка жилья в новострое на стадии котлована - эдакая «русская рулетка» для неискушенных обывателей. Отдавать деньги за квартиру, когда еще и фундамент будущего дома не заложен - серьезный риск, «подслащенный», между тем, заманчивой перспективой прилично сэкономить.

Квартиры на начальном этапе строительства стоят, в среднем, на 30-40% дешевле, чем уже готовое или почти готовое жилье. Однако стремление выгодно приобрести недвижимость может обернуться «замораживанием» денег в долгострое. В худшем случае потерей денежных средств, если застройщик по каким-либо причинам не выполнит свои обязательства перед дольщиками. На каком же этапе лучше покупать квартиру в новостройке, чтобы и финансово выиграть, и по максимуму обезопасить себя от материального и морального ущерба? Узнайте из нашей публикации.

Семь раз проверь, один раз заплати

Одним из основных факторов, влияющих на исход дела, является выбор застройщика. Важны его опыт, профессионализм, компетентность в оформлении сопутствующей процессу строительства документации, ответственность. Будучи уверенным в компании-подрядчике (основываясь на ее репутации, сроке пребывания на рынке, уже реализованных проектах), можно принять финансовое участие в возведении жилого объекта на самых начальных порах. Получится максимально сэкономить и подобрать лучший для себя жилищный вариант, ведь самые привлекательные с точки зрения квадратуры, планировки, стоимости квартиры раскупаются именно в начале строительства. И, конечно, стоит уделит внимание квартирам с ремонтом от застройщика, иногда это помогает сыкономить и время,и деньги, больше информации ищите по ссылке: https://ozernyi-gatne.com.ua/remont/

Если уверенности в застройщике нет, или отсутствует желание заниматься изучением его «досье», целесообразнее покупать жилье в новостройке, когда она уже готовится к сдаче госкомиссии, или «выгнана» на 70-80%. Такой вариант предполагает минимальные риски, позволяет выгадать 10-20% от стоимости квартиры, которую назначит девелопер по завершению строительства.

Особо стоит отметить участие в долевом строительстве посредством оформления ипотеки. Тут, что называется, без права на ошибку. Необходимо крайне серьезно подойди не только к вопросу выбора застройщика, но и грамотного оформления ДДУ (договора долевого участия) и других бумаг, постараться подстраховаться от неприятных сюрпризов. Чтобы не сомневаться в результате, обратитесь в проверенное агентство недвижимости. Специалисты помогут определиться с выбором надежной строительной компании, самого жилья, банка для оформления кредита, обеспечат юридическую безопасность сделки.

Разные цели - разные стратегии

В общем и целом, однозначного ответа на вопрос, когда лучше покупать квартиру в новостройке, быть не может. Свои поправки вносят цели и условия приобретения жилья, его формат (одиночный это дом или часть жилищного комплекса, где он расположен, из каких материалов строится и т.д.).

Если планируется получить прибыль с последующей перепродажи недвижимости, выгоднее вложить деньги в строящееся жилье как можно раньше - «навар» будет максимальным. Если же квартира приобретается для собственных нужд и «лишних» средств нет, разумнее перестраховаться и вступить в проект во второй половине строительного процесса, когда коробка дома будет возведена на 50%. Период монтажа этажей строения чуть выше средних весьма благоприятен: цены еще далеки от верхнего предела, выбор квартир есть, а риски существенно снижены.


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