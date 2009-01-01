Онлайн - казино Вулкан 777. Обзор интересного игрового автомата Twin Spin

Онлайн-казино Вулкан 777
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Игровой автомат Twin Spin использует очень известные символы в сфере азартных игр: семерки, колокольчики, вишни, бары и бриллианты, а также буквы и цифры, обозначающие номиналы игральных карт от туза до девяти.
В видео-слоте Twin Spin также есть специальный символ Wild, который выпадает только на трёх средних барабана и заменяет любой другой символ, если он появляется в подходящем положении.
Там нет скаттер символов или бесплатных вращений.
В игре Twin Spin есть специальные символы, функция Twin Reel и некоторые другие опции. Диапазон ставок составляет от 1 до 10 монет. Деноминации могут быть 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,20 и 0,50 евро. Максимальная ставка составляет 125 евро.
Выигрышные комбинации состоят из трех, четырех или пяти одинаковых символов. Они должны падать на соседние барабаны, начиная с первого. Оплата рассчитывается с использованием комбинаций тарифа и соотношения (до х1000). Оплачивается только самая ценная комбинация символов одного типа.
Функция двух барабанов, о которой упоминалось выше, действует в каждом раунде и обеспечивает идентичность двух случайных барабанов, которые находятся рядом друг с другом. Эта функция называется функцией Sync Reels и присутствует в других игровых автоматах NetEnt, таких как Vegas Party и Fantasini: Master of Mystery. Функция Sync Reels также появилась в Nirvana от Yggdrasil Gaming и Event Horizon от BetSoft, но это очень редко и не все разработчики слотов используют ее. На барабанах выпадают одинаковые символы, что увеличивает вероятность сбора комбинаций. Кроме того, эти двойные барабаны могут быть расширены до трех, четырех или даже пяти.
Теоретическая доходность игрока составляет 96,6%, что является средне-высоким показателем для слота и хорошим показателем для игрока.
Интерфейс и советы для Spin Slot
Игра выполнена в старом стиле Лас-Вегаса. В игре Twin Spin предусмотрены различные настройки: быстрое вращение, настройка звука, выбор качества графики и другие.
Подробные правила Twin Spin описаны в справочном разделе.
Пользователи могут активировать автоматический режим игры, который также имеет некоторые пользовательские настройки.
Загрузка Twin Spin не требуется. Как и все видео-слоты от Net Entertainment, его можно запускать через режим флеш-памяти.
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Net Entertainment не производит обычные виды видео-слотов с типичными наборами функций. Новые модели от этого производителя всегда имеют оригинальные опции, качественную графику и множество других преимуществ. Видео-слот Twin Spin подтверждает это.
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