Обзор интересного игрового автомата Playboy в казино Император

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Игровой автомат Playboy - это игра компании Microgaming, которая является разработчиком и поставщиком. Игра была выпущена в июле 2013 года и с тех пор пользуется популярностью 4,8 из 5.
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Вам больше не нужно приглашение на вечеринку Хью Хеффнера. Игровой автомат Playboy - ваш ключ к тому, чтобы стать виртуальным членом этого легендарного VIP-клуба. Microgaming превратил самый старый и самый известный журнал в игру с красивыми моделями и щедрыми бонусами.
Главные герои - Кими, София, Эшли и Джиллиан, а также пляжи, экстравагантные автомобили и быстрые мотоциклы. Покерные карты от туза до десятки также являются символами в игре.
Графика игрового автомата Playboy очень реалистична, анимация добавлена к большинству символов, а различные музыкальные треки создают атмосферу роскоши и романтики.
Советы по игре в игровой автомат Playboy онлайн
Игровой автомат Playboy предлагает конфигурацию барабанов 5х3 и 243 способа выиграть, а не фиксированные или регулируемые игровые линии. Ставку можно варьировать, выбирая разные значения монет и количество монет на спин. Выигрыш может достигать до 1 250 000 монет.
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Рыжеволосая модель Джиллиан, является самым высокооплачиваемым символом среди обычных. Получите пятерку и выиграйте 500 монет. Для сравнения, только 100 монет выплачиваются за одну и ту же комбинацию из десяти карт.
Слот Playboy содержит символы Wild и Scatter в базовой игре. Оба из них являются платными.
Диким символом является логотип Playboy Bunny. Он стоит 1000 монет за максимальную комбинацию и удваивает выигрыш, если заменяет любой другой символ. Единственный символ, который он не может заменить, это Scatter.
Обложка журнала Playboy является символом разброса. За его максимальную комбинацию выплачивается 6000 монет. Кроме того, посадка 3, 4 или 5 символов разброса приводит к разблокировке многоуровневой бонусной игры.
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