Обзор интересного игрового автомата Playboy в казино Император

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Легендарный PLAYBOY наградил победителей PLAYBOY PHOTO AWARDS 2009 Фотография - неотъемлемая часть жизни современного человека, фотографируясь сами, организовывая фотосессии - мы оставляем свой след в истории человечества. Считая своей миссией дать шанс всем талантливым людям показать свои работы многомиллионной аудитории, отечественный PLAYBOY проводит ежегодный всеукраинский конкурс авторской фотографии PLAYBOY PHOTO AWARDS, участие в котором могут принять все фотографы Украины.

Корпоративный life:) блог – место для интересного общения Киев. 4 ноября 2009. Оператор мобильной связи life:) объявляет о запуске корпоративного life:) блога. Актуальные темы, интересные новости, вопросы и ответы, советы, обсуждения и общение – все это на страницах официального блога life:)!

История «Старопрамен»: как император высоко оценил наилучшее чешское пиво Знаменитая чешская пивоварня Staropramen за 140 лет существования повидала многих великих людей. В 1880 году своим вниманием завод удостоил и Его Императорское и Королевское Величество Франц Иосиф I. Об этом событии поведает новая рекламная кампания пива ТМ «Старопрамен».

ВЛАД ФИСУН, главный редактор украинского PLAYBOY возглавил PLAYBOY в России С 15 мая, главный редактор украинского журнала PLAYBOY Влад Фисун назначен главным редактором российского издания PLAYBOY с сохранением обязанностей, выполняемых им в Украине.