Игровой автомат Aliens (Чужие) в казино Вулкан

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уже сегодня. Игровой автомат Aliens (Чужие) - это новый слот, который становится все популярней среди новичков. Если вы еще не определились с игрым автоматом, то обязательно начните игру именно с него. Детальный обзор автомата вам поможет.
Популярный игровой автомат Aliens (Чужие) создан компанией NetEnt по мотивам одноименного Голливудского фильма. Этот слот — одна из лучших игр, созданная этой компанией.
Технические характеристики и графика игрового автомата Чужие поражает воображение. Складывается ощущение, что играешь не в игровой аппарат, а в приключенческую игру жанра экшн.
В игре Вы переноситесь на космический корабль, полный инопланетных тварей, от которых нужно как можно скорее избавиться. Музыкальное сопровождение настраивает на соответствующий лад.
Слот Aliens состоит из 5-ти барабанов и 15 выигрышных линий. Ставка — от 0. 1 $. Игровые символы — инопланетные монстры. Есть функция авто-игры с 10, 25, 50 и 100 автоматическими раундами и расширенными настройками, где можно указать, при каких условиях остановить авто-игру. Игра состоит из 3-х уровней:
1 уровень — самый простой, где нужно получать выигрышные комбинации из игровых символов. Помимо выигрыша, Вы также получаете удвоение, утроение или учетверение выигрыша в следующем раунде (или сразу несколько за несколько выигрышных комбинаций). Чтобы перейти во второй уровень, Вам предстоит заполнить ячейки, располагающиеся сверху барабанов, этими множителями.
Во втором уровне игрового автомата Aliens (Чужие) Вам предстоит продвигаться по темным коридорам корабля и стрелять в пришельцев. Это, можно сказать, бонусная игра. Если Вы справитесь с этим заданием, то перейдете на третий уровень.
В третьем уровне слота Чужие Вам предстоит встретиться с самой королевой инопланетян, которую нужно будет победить.
Слот интересный и не скучный. Мужской половине игроков понравится почти наверняка. Вы можете поиграть в него в демоверсии на виртуальные деньги или же испытать удачу на реальную валюту.
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