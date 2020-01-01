Винтовые насосы

Возможности погружных насосов для воды этого класса доходят до уровня промышленных. Коэффициент полезного действия составляет 50%, что позволяет поднимать не только свободные, но и вязкие жидкости, такие как нефть. Перекачка воды с крупными фракциями или песком достаточно быстро приводит к износу активных частей. Поэтому чистота рабочей среды даже для винтовых моделей остается в числе первых требований.

Образцы погружных насосов для бытовых нужд затягивают воду из колодца или скважины за счет мощного разрежения. Напор создается лопастями винта или шнекового ротора. За входными отверстиями располагается мембранный клапан, препятствующий проходу лишней воды при выталкивании жидкости через выходной патрубок. В некоторых модификациях герметичность в рабочем цикле обеспечивается за счет помещения исполнительного механизма в специальную пластиковую камеру.

Применение винтовых насосов

В отличие от вибрационных аналогов устройства этого класса успешно применяются как временные и стационарные устройства. Известно применение насосов в составе локальных бытовых станций. При помощи агрегатов обустраивается постоянное водоснабжение частных домов, включая обеспечение контура отопления.

Применение винтовых насосов с погружением обусловлено требованиями к достаточному напору. Такие возможности необходимы для быстрого наполнения больших по размерам резервуаров, проталкивания воды по инженерным системам жилых помещений. Вместе с тем, как и любой погружной насос 12 вольт для воды, этот тип агрегатов сохраняет чувствительность к качеству перекачиваемой жидкости. Для продления штатного срока эксплуатации допускается модификация насоса. Для этого пластиковая обойма для винта (шнека) заменяется на аналогичную резиновую.

Технические характеристики:

Допустимый размер фракций – 1 мм;

Допустимый объем примесей – не более 0.5 кг на кубометр жидкости;

Рабочий напор – до 3 кубов в час;

Минимальная рабочая глубина – 0.5 м;

Доставка воды на расстояние до 100 м (предел 200 м).

При достаточно высоких потребительских характеристиках винтовые насосы остаются доступными по стоимости. Простая конструкция и взаимозаменяемость запасных частей относят модели этого класса в особую категорию популярности. Если нужно откачать илистые отложения или переждать откачку фракций песка – винтовой насос лучшее решение.

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