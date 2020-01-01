Казино Эльдорадо онлайн: как играть в игровой автомат Castle Builder?

Онлайн казино Эльдорадо - это лучший сайт с наибольшим ассортиментом современных слотов, только тут вы найдете все самые популярные и интересные игры, но сегодня мы предлагаем вам познакомиться с новым слотом, который уже по-праву считается одним из самых востребованных, это Castle Builder.
Приз, который вы получите за завершенный проект замка, зависит от материалов, которые вы используете в здании. Другими словами, символы со строительными материалами являются наиболее важными элементами в слоте Castle Builder. В игре есть четыре типа материалов и их качество зависит от количества символов в выигрышной линии.
Вы получаете стандартные материалы для двухстрочных символов. Три символа в ряд обеспечат вас бронзовыми материалами. Серебряные материалы даются за символы с четырьмя линиями, а пятерка на линии выплат принесет вам самый ценный строительный материал - золото! Цветные кирпичи в строительном прогрессе показывают, какие материалы уже были использованы. Чем лучше материалы замка, тем выше его стоимость. Неиспользованные строительные материалы будут сохранены для строительства следующего замка.
После завершения строительства вы получите один из трех стеков золота, которые увеличиваются с каждым кирпичом, который вы кладете для его стен. Вы можете проверить текущий объем стеков под линией прогресса.
Дикий символ слота Строителя замка - сам мастер строитель замка. Он заменяет все символы, кроме строительных материалов. Самый прибыльный символ слота - Запертая Дверь. Пять дверей на линии выплат умножат ставку на линию на 20 000. Другими высокооплачиваемыми символами являются два типа золотых сундуков, которые дают множители х1000 и х500 на линейную ставку, когда на игровой линии появляются пятерки.
На игровом автомате Castle Builder доступно пятнадцать линий максимальной оплаты. Вы можете настроить количество активных игровых линий от 1 до 15, а также объем ставки на линию в диапазоне от 0,01 до 1,00 со стрелками под барабанами.
Кнопка вращения с круглой стрелкой находится под третьим барабаном. Автоигра включается и выключается кнопкой рядом с кнопкой прокрутки. Вы можете установить количество автоматических вращений, а также включить режим быстрой игры.
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Опыт игры
Наше мнение об игровом автомате Castle Builder действительно положительное. Слот инновационный, включает в себя интересные темы и даже приправлен юмором. У этого слота есть фактическая история и она вовлекает необходимостью принимать решения. Разные локации и разные персонажи создают атмосферу настоящего квеста, делая его привлекательным для многих игроков. Игра обладает не только большим пользовательским развлекательным потенциалом, но и большим потенциалом генерации выигрыша до 20 000 х при нормальном теоретическом доходе игрока 96,47%.
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