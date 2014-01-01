Обзор БК Паримач

БК Паримач известна на рынке уже давно, за свои более, чем десять лет работы, контора выработала свою собственную концепцию приёма ставок, а также завоевала репутацию одной из самых надёжных букмекерских контор в рунете. Именно поэтому миллионы игроков, а также профессиональных беттеров пользуются сайтом pm.by
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. Все независимые рейтинги присваивают БК Паримач лучшие оценки, поскольку это действительно одна из самых лучших и честных БК в мире. Деятельность данной БК полностью прозрачна и легальна. Компания имеет множество лицензий для игровой деятельности во многих странах мира. Это позволяет ей расширять свою клиентскую базу. Букмекерская контора Паримач запоминается своими высокими коэффициентами, большими максимальными лимитами, а также низкой маржинальностью, поскольку БК зарабатывает за счёт объема денег на рынке.
Официальный сайт БК Паримач
Здесь всё зависит от предпочтений клиентов, хотя дизайн сайта выполнен в сдержанных тонах. Навигация на сайте довольна простая, поэтому новички смогут ориентироваться по тематикам сайта. Официальный сайт БК функционирует на более, чем 20 языках мира. Русскоязычный сайт доступен для жителей СНГ.
Игровая линия в лайв-ставки
Игровая линия БК Паримач представляет собой популярные виды спорта, а также топовые лиги. Также иногда здесь появляются экзотические события, на которые букмекер даёт не такие высокие лимиты для ставок. Большие ставки можно сделать только на топовые события, например на Премьер Лигу, Бундеслигу, Лигу 1, а также другие ТОП-лиги по футболу, баскетболу, теннису и хоккею. Если игроку нужны ставки в режиме реального времени, то БК Паримач вряд ли подойдёт, поскольку коэффициенты здесь меняются не так быстро, а роспись очень маленькая.
Особенностью букмекерской конторы Паримач является то, что здесь практически нет бонусных предложений и акций, поэтому собиратели бонусов могут проходить мимо. Все сложности в работе с сайтом можно решить через службу поддержки. Операторы работают быстро и отвечают в кратчайшие сроки. Кроме того, клиенты могут найти ответ на свой вопрос в специальном разделе часто задаваемых вопросов.
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