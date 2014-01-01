Банковский кредит: Виды кредитов

В Госдуме раскритиковали рекламу кредитов Депутат Дмитрий Савельев возмущен продвижением кредитных организаций

В Украине запретили рекламу кредитов под 0% Порошенко подписал закон «О потребительском кредитовании»Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О потребительском кредитовании", которым определяются общие правовые и организационные основы потребительского кредитования в Украине.

ИП и юрлицам теперь будет проще открывать банковский счет В России вступил в силу закон, разрешающий банкам брать информацию из ЕГРИП и ЕГРЮЛ

В Таллине уберут уличную рекламу табака, алкоголя и быстрых кредитов Новый закон должен начать действовать с 2017 года, однако его можно будет нарушить, выплачивая повышенный налог.

Банковский SMS-спам претендует на неприкосновенность Минкомсвязь изучает предложение кредитных организаций изменить порядок отключения банковских клиентов от SMS-рассылки.

Сбербанк прекратил выдачу валютных кредитов Решение не коснется вкладов в иностранной валютеСбербанк прекратил выдачу кредитов в иностранной валюте на неопределенный срок.

ФАС запретит обыгрывать слово "дать" в рекламе кредитов Экспертный совет при Калининградском управлении ФАС России рекомендовал возбудить дело в отношении компании, в чьей рекламе кредитов, по мнению экспертов, непристойным образом обыгрывается слово "дать", сообщает пресс-служба УФА.

Депутаты ЗакСа предложили раскрывать все платежи в рекламе кредитов Законодательное собрание Петербурга обратилось в Госдуму с предложением обязать компании в рекламе кредитных услуг давать полную информацию обо всех условиях, определяющих фактическую стоимость кредита и влияющих на нее.