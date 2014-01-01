Главная  »  Новости  »  Разное


Банковский кредит: Виды кредитов

Вчера
Банковский кредит: Виды кредитов
Банковский кредит - договор, заключенный в письменной форме между банком и заемщиком . Банк обязуется предоставить определенную сумму для определенной цели и времени, а заемщик обязуется использовать ссуду по ее прямому назначению и вернуть полученную сумму вместе с вознаграждением, причитающимся банку, в виде комиссий и процентов . На основании этого определения кредит воспринимается как особый тип договорных отношений , отличительными чертами которых являются: маневренность, целеустремленность и оплата.

Разбивка банковских кредитов.

Существуют следующие виды кредитов:

кредит для юридических лиц:

кредит оборотного капитала ,

овердрафт ,

кредит кредитного счета,

целевой кредит на операцию, указанную в договоре,

кредит для покрытия текущих обязательств, предоставленный в качестве финансовой помощи при отсутствии денежных средств для покрытия обязательств со сроком кредита менее 30 дней,

возобновляемая и невозобновляемая кредитная линия ,

сезонный кредит предоставляется предприятиям, связанным с сезонностью,

инвестиционный кредит для финансирования инвестиций;

кредит для физических лиц:

жилищный кредит ,

ипотечный кредит ,

кредит под залог, отличный от ипотеки,

потребительский кредит ,

кредит наличными ,

автокредит ,

студенческий заем ,

зачислить на сберегательный и текущий счет.

Оформить Кредит онлайн на самыз выгодныхусловиях можно на https://кредит-онлайн.com/

Кредиты могут быть как возобновляемыми, так и невозобновляемыми . Характерной особенностью возобновляемых займов является то, что выплаты по займам увеличивают сумму займа, доступную для снятия, которая ограничена лимитом, предоставленным кредитором. К невозобновляемым кредитам относятся те, которые могут быть использованы только один раз, и основные выплаты по этим кредитам не увеличивают сумму кредита, доступную для снятия.


Комментарии

Еще никто не оставлял комментариев к данному материалу.

Добавить комментарий



Похожие статьи

Remadeys

2014 © ProReklamu.com - Реклама, Маркетинг, PR, SEO.