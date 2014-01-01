Банковский кредит: Виды кредитов

Банковский кредит - договор, заключенный в письменной форме между банком и заемщиком . Банк обязуется предоставить определенную сумму для определенной цели и времени, а заемщик обязуется использовать ссуду по ее прямому назначению и вернуть полученную сумму вместе с вознаграждением, причитающимся банку, в виде комиссий и процентов . На основании этого определения кредит воспринимается как особый тип договорных отношений , отличительными чертами которых являются: маневренность, целеустремленность и оплата.
Разбивка банковских кредитов.
Существуют следующие виды кредитов:
кредит для юридических лиц:
кредит оборотного капитала ,
овердрафт ,
кредит кредитного счета,
целевой кредит на операцию, указанную в договоре,
кредит для покрытия текущих обязательств, предоставленный в качестве финансовой помощи при отсутствии денежных средств для покрытия обязательств со сроком кредита менее 30 дней,
возобновляемая и невозобновляемая кредитная линия ,
сезонный кредит предоставляется предприятиям, связанным с сезонностью,
инвестиционный кредит для финансирования инвестиций;
кредит для физических лиц:
жилищный кредит ,
ипотечный кредит ,
кредит под залог, отличный от ипотеки,
потребительский кредит ,
кредит наличными ,
автокредит ,
студенческий заем ,
зачислить на сберегательный и текущий счет.
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Кредиты могут быть как возобновляемыми, так и невозобновляемыми . Характерной особенностью возобновляемых займов является то, что выплаты по займам увеличивают сумму займа, доступную для снятия, которая ограничена лимитом, предоставленным кредитором. К невозобновляемым кредитам относятся те, которые могут быть использованы только один раз, и основные выплаты по этим кредитам не увеличивают сумму кредита, доступную для снятия.
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Как взять банковский кредит?
Банковское кредитование сегодня прочно вошло в нашу жизнь и многие уже просто воспринимают это как само собой разумеющееся. Банк дает кредиты частным лицам, юридическим организациям, фирмам и т. д. Если деньги понадобились срочно на покупку крупной вещи или автомобиля, или нужны деньги на развитие бизнеса, то в первую очередь мы обращаемся в банковские организации.