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Онлайн казино Riobet: обзор и отзывы украинских игроков

25 марта
Онлайн казино Riobet: обзор и отзывы украинских игроков
Некоторым молодым интернет-казино удается всего за несколько лет приобрести популярность среди игроков. Именно такой путь прошло онлайн казино Riobet. Заведение начало свою деятельность в 2014 году. В настоящее время Riobet входит в топ-20 нового ресурса TOP-CASINO, составляющего рейтинг по выплатам и отзывам. 
 
Особенности официального сайта казино Риобет
 
Интерфейс онлайн казино Риобет простой, и в нем легко разобраться. На главной странице сайта расположена рубрикация, в которой клиент может сделать обзор развлечений по рубрикам. Есть интерфейс на русском языке, что позволяет украинским посетителям прочитать, как играть в конкретную игру, и узнать другую заинтересовавшую информацию на хорошо знакомом языке.
 
В интернет-казино Riobet игры на реальные деньги в Украине доступны только после регистрации. Чтобы зарегистрироваться, нужно на главной странице в специальную форму вписать такие данные:
 
  •  ФИО;
 
  •  e-mail;
 
  •  валюта;
 
  •  телефон;
 
  •  реальный адрес с индексом.
 
Сразу после регистрации можно пополнять депозитный счет и начинать игру.
 
Интернет-казино Riobet имеет мобильное приложение для смартфонов и планшетов, которое можно скачать на главной странице сайта. Вход в приложение возможен и с браузера в смартфоне, и из специального приложения. На зеркало казино Риобет игроки входят под своими именем и паролем. 
 
Бонусы за регистрацию, акции и промокод
 
В онлайн казино Риобет предусмотрен бонус за регистрацию — $15 появятся на счету клиента, который в форму для регистрации ввел промокод.
 
У заведения следующая бонусная система:
 
  •  бонус за первое пополнение депозитного счета на сумму от $20 — 100% от вклада;
 
  •  бонус за второе пополнение депозита от $20 — 50% от внесенной суммы;
 
  •  еженедельные бонусы при пополнении депозита от $20 — 40% от суммы пополнения.
 
Все бонусы начисляются при введении промокода. Игроков, одновременно с бонусами, поощряют 1 дополнительным вращением за каждые $5.
 
В заведении действует вейджер х35, что по сравнению с именитыми казино мало. Играм за активность повышают уровни, которые дают возможность принимать участие в турнирах и различных акциях, получать купоны, улучшать условия отыгрыша. 
 
Отзывы о казино 
 
Отзывы украинских пользователей об онлайн казино Риобет в подавляющем большинстве положительные. Игроки отмечают следующие моменты:
 
  •  большой выбор игровых автоматов;
 
  •  удобная мобильная версия;
 
  •  быстрый вывод выигрыша;
 
  •  большое количество бонусов, акций и турниров;
 
  •  грамотная и оперативная служба поддержки.
 
Со всеми отзывами можно ознакомиться на сайте с обзором.


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