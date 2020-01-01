Онлайн казино Riobet: обзор и отзывы украинских игроков

Некоторым молодым интернет-казино удается всего за несколько лет приобрести популярность среди игроков. Именно такой путь прошло онлайн казино Riobet. Заведение начало свою деятельность в 2014 году. В настоящее время Riobet входит в топ-20 нового ресурса TOP-CASINO, составляющего рейтинг по выплатам и отзывам.
Особенности официального сайта казино Риобет
Интерфейс онлайн казино Риобет простой, и в нем легко разобраться. На главной странице сайта расположена рубрикация, в которой клиент может сделать обзор развлечений по рубрикам. Есть интерфейс на русском языке, что позволяет украинским посетителям прочитать, как играть в конкретную игру, и узнать другую заинтересовавшую информацию на хорошо знакомом языке.
В интернет-казино Riobet игры на реальные деньги в Украине доступны только после регистрации. Чтобы зарегистрироваться, нужно на главной странице в специальную форму вписать такие данные:
- реальный адрес с индексом.
Сразу после регистрации можно пополнять депозитный счет и начинать игру.
Интернет-казино Riobet имеет мобильное приложение для смартфонов и планшетов, которое можно скачать на главной странице сайта. Вход в приложение возможен и с браузера в смартфоне, и из специального приложения. На зеркало казино Риобет игроки входят под своими именем и паролем.
Бонусы за регистрацию, акции и промокод
В онлайн казино Риобет предусмотрен бонус за регистрацию — $15 появятся на счету клиента, который в форму для регистрации ввел промокод.
У заведения следующая бонусная система:
- бонус за первое пополнение депозитного счета на сумму от $20 — 100% от вклада;
- бонус за второе пополнение депозита от $20 — 50% от внесенной суммы;
- еженедельные бонусы при пополнении депозита от $20 — 40% от суммы пополнения.
Все бонусы начисляются при введении промокода. Игроков, одновременно с бонусами, поощряют 1 дополнительным вращением за каждые $5.
В заведении действует вейджер х35, что по сравнению с именитыми казино мало. Играм за активность повышают уровни, которые дают возможность принимать участие в турнирах и различных акциях, получать купоны, улучшать условия отыгрыша.
Отзывы о казино
Отзывы украинских пользователей об онлайн казино Риобет в подавляющем большинстве положительные. Игроки отмечают следующие моменты:
- большой выбор игровых автоматов;
- удобная мобильная версия;
- большое количество бонусов, акций и турниров;
- грамотная и оперативная служба поддержки.
Со всеми отзывами можно ознакомиться на сайте с обзором
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