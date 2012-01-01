Обзор зеркала букмекреской конторы Вулкан Бет

Получение легального статуса конторой Vulkanbet сильно упростило пользователям процедуру входа на сайт. Теперь Роскомнадзор не блокирует ресурс, а рабочая ссылка на актуальное зеркало БК Вулканбет https://vulkan.legal/zerkalo/
требуется только в непредвиденных ситуациях. Официальная копия идентична основному ресурсу по интерфейсу и функционалу, а единственное серьезное отличие альтернативного адреса от оригинала – это адрес в браузерной строке. По законодательству РФ на зеркала не распространяются полученные лицензии, поэтому доступ к ним может быть ограничен в любой момент.
Для чего необходимы зеркала?
Вулкан Бет работает по лицензии №30 ФНС РФ, полученной 4 марта 2016 г. на имя компании МатчБет. С 2019 г. БК является членом Первой СРО Букмекеров, а с июня 2019 г. имеет право на прием интерактивных ставок. Vulkan Bet сотрудничает со Вторым ЦУПИС Киви, поэтому любой клиент конторы должен иметь рабочий электронный кошелек в системе Qiwi. ВулканБет работает в России полностью легально, а возможные запреты на вход не связаны с ограничением со стороны государственных структур.
Копии сайтов букмекерских контор необходимы для обхода блокировок и ограничений на вход. Причинами запрета на доступ к странице легальной БК могут быть:
- апгрейды на серверах букмекера;
- d-dos атаки со стороны киберпреступников;
- ошибочное внесение местным поставщиком интернет-услуг страницы конторы в список запрещенных ресурсов;
- попытка входа на сайт с территории стран, где имеются ограничения на букмекерскую деятельность.
Работа с зеркалами идентична использованию основного портала. Пользователю доступна полноценная линия, возможность регистрации и идентификации профиля, финансовые операции и история движения средств, связь с саппортом. Разработанные Вулкан Бет копии сайта адаптированы для мобильных телефонов.
На зеркальных страницах сохранены все бонусы с главного ресурса. Требования для получения баллов на стартовый депозит идентичны тем, что представлены на официальном сайте. Дополнительных акций для пользователей зеркал нет.
Где искать ссылку на официальную копию
Информацию о предлагаемых альтернативных адресах нужно тщательно фильтровать. Ссылки часто размещены на сомнительных ресурсах, многие из которых созданы занимающимися фишингом мошенниками. Переход по непроверенному линку может грозить заражением трояном, потерей личных данных и т.д.
Наиболее простой вариант получения безопасной ссылки – обратиться непосредственно в службу поддержки конторы. Также у любого букмекера есть подтвержденные страницы в социальных сетях, постам в которых вполне можно доверять. Если пользователь решил взять информацию со стороннего ресурса, то важно тщательно проверить репутацию ресурса.
Что требуется при использовании зеркал
Для загрузки официальной копии достаточно рабочей ссылки. Согласно законодательству РФ любое зеркало является нелегальным, поэтому на него распространяются санкции надзорных органов. Роскомнадзор блокирует альтернативный адрес при его обнаружении. Обычно срок жизни ссылки колеблется от 24 часов до 2 недель.
В отличие от других способов обхода блокировки, например, плагинов, анонимайзеров, прокси-серверов и VPN, для работы с зеркалами не нужно устанавливать дополнительные программы. Бесперебойный доступ сильно упростится с появлением официального приложения для смартфонов, но пока оно находится в стадии разработки.
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