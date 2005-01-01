Stacked Wild в игровых автоматах PM казино

Невозможно представить современный игровой автомат без бонусных функций. Гемблеры активно делают ставки, собирая выигрышные комбинации из символов, а помогают им в этом особые изображения, совмещающие несколько функций. И самым распространенным и ожидаемым бонусным символом является Вайлд. На протяжении многих лет он выполнял роль Джокера, меняя свое обличье, а именно он замещал любые изображения, за исключением бонусных.
С развитием гемблинга и повышением интереса игроков производители решили добавить Вайлду функциональности. Так появился Stacked Wild, стекированный Дикий символ. Он не просто появляется на экране на одной из ячеек — он выпадает сплошной полосой, размещаясь на целый ряд или линию. По функциональности Stacked Wild напоминает расширяющиеся Вайлды, но в отличие от них он не способен занять весь экран. Но его особенности помогают игрокам, повышая их шансы.
Преимущества стекированного Вайлда
Выпадение символа и его активность происходят автоматически, игрокам не надо нажимать на кнопки или выполнять другие действия. Если вы выбрали слот с таким Вайлдом, то должны знать:
• во время игры на одном барабане может быть от 3-х и больше Stacked Wild;
• выплаты за его комбинации происходят на общих правилах, но коэффициенты множителей обычно самые высокие из всех символов;
• применяется Stacked Wild в слотах с высокой и средней волатильностью.
Игровые автоматы РМ с таким Вайлдом представляют интерес для азартных пользователей. Он не может стать альтернативой Бонус-символу или Скаттеру, так как у них совершенно иные функции, но его появление всегда идет на пользу игрокам, помогает им в сборе выигрышных комбинаций и получении дополнительной прибыли. Оценить функцию Вайлда можно в игровых моделяхSturburst, Game of Thrones, Space Wars и других на сайте https://casino-pm-bet.com/
Перед стартом на реальные деньги лучше запустить 5-6 вращений на демо режиме, чтобы проверить на деле заявленные опции Дикого символа.
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