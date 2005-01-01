Как делать ставки на спорт для получения прибыли?

Первым делом крайневажно определиться, где именно вы будете делать ставки на спорт. Выбор букмекерской конторы не менее важен, как и выборстратегии. Именно к такому выводу пришли эксперты рынка. Замечено, чтоновичкам проще разобраться с сайтом pari-match.by
. Например, делая небольшиеставки на самые важные события сезона, можно не только разобраться с тонкостями осуществления ставок, а и получить прибыль.
Новажно уяснить каждому начинающему игроку - для получения прибыли в ставках на спорт придется пройти через череду ошибок и неудач, так как букмекер будет всячески мешать вам заработать, для безопасной игры рекомендуется подобрать надежную стратегию, с которой можно будет оставаться в плюсе долгое время. Но никакая стратегия не поможет вам заработать если вы с ошибками распределяете собственный банк. Выбор стратегии должен исходить из размера вашего депозита, к примеру вы пополнились на 5 тысяч рублей, для вас главное сохранить эти деньги долгое время и не просто сохранить, а добавить к ним еще 5 тысяч. Чтобы это сделать, размер вашей ставки не должен превышать 5-10%, то есть 250 и 500 рублей, в зависимости от уверенности вашей ставки.
Если ваш банк составляет к примеру 1000 рублей, то можно попробовать стратегию лесенки, чтобы дойти до банка в 5 тысяч рублей. Придется сделать 3 рискованные ставки с коэффициентом 2-2,50. Такая игра будет опасной, поэтому пробуйте на свой страх и риск. Большие коэффициенты хорошо заходят в баскетболе и хоккее, там можно ставить на количество голов в матче, в этих дисциплинах зачастую забивают голы. В баскетболе в четвертях часто пробивают 40 очков, особенно если играют мужские команды, коэффициент на такое событие будет примерно 2. Когда с помощью такой стратегии вы подойдет к банку в 5-6 тысяч рублей, то можно переходить на другую стратегию, которая подразумевает фиксированную ставку от банка. Чтобы не рисковать лучше накопить эти 5-6 тысяч и начать играть уже по фиксированной ставке, чтобы исключить все риски.
Букмекер только и ждет слива вашего депозита, так что без опыта вам не обыграть контору. Чтобы набраться опыта нужно понять свои ошибки и сделать их на практике. Даже если у вас идет беспроигрышная серия из 10 побед то не спешите этому радоваться, многие игроки при этом не могут остановится, ведь если я сделал 10, то сделаю и 20, и так по нарастающей. Лучший вариант в этой ситуации это выйти из игры, так как за серией побед вас будет ожидать серия проигрышей, ваши ставки будут гореть красным.
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