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Как делать ставки на спорт для получения прибыли?

21 марта
Как делать ставки на спорт для получения прибыли?
Первым делом крайневажно определиться, где именно вы будете делать ставки на спорт. Выбор букмекерской конторы не менее важен, как и выборстратегии. Именно к такому выводу пришли эксперты рынка. Замечено, чтоновичкам проще разобраться с сайтом pari-match.by. Например, делая небольшиеставки на самые важные события сезона, можно не только разобраться с тонкостями осуществления ставок, а и получить прибыль.

Новажно уяснить каждому начинающему игроку - для получения прибыли в ставках на спорт придется пройти через череду ошибок и неудач, так как букмекер будет всячески мешать вам заработать, для безопасной игры рекомендуется подобрать надежную стратегию, с которой можно будет оставаться в плюсе долгое время. Но никакая стратегия не поможет вам заработать если вы с ошибками распределяете собственный банк. Выбор стратегии должен исходить из размера вашего депозита, к примеру вы пополнились на 5 тысяч рублей, для вас главное сохранить эти деньги долгое время и не просто сохранить, а добавить к ним еще 5 тысяч. Чтобы это сделать, размер вашей ставки не должен превышать 5-10%, то есть 250 и 500 рублей, в зависимости от уверенности вашей ставки.

Если ваш банк составляет к примеру 1000 рублей, то можно попробовать стратегию лесенки, чтобы дойти до банка в 5 тысяч рублей. Придется сделать 3 рискованные ставки с коэффициентом 2-2,50. Такая игра будет опасной, поэтому пробуйте на свой страх и риск. Большие коэффициенты хорошо заходят в баскетболе и хоккее, там можно ставить на количество голов в матче, в этих дисциплинах зачастую забивают голы. В баскетболе в четвертях часто пробивают 40 очков, особенно если играют мужские команды, коэффициент на такое событие будет примерно 2. Когда с помощью такой стратегии вы подойдет к банку в 5-6 тысяч рублей, то можно переходить на другую стратегию, которая подразумевает фиксированную ставку от банка. Чтобы не рисковать лучше накопить эти 5-6 тысяч и начать играть уже по фиксированной ставке, чтобы исключить все риски.

Букмекер только и ждет слива вашего депозита, так что без опыта вам не обыграть контору. Чтобы набраться опыта нужно понять свои ошибки и сделать их на практике. Даже если у вас идет беспроигрышная серия из 10 побед то не спешите этому радоваться, многие игроки при этом не могут остановится, ведь если я сделал 10, то сделаю и 20, и так по нарастающей. Лучший вариант в этой ситуации это выйти из игры, так как за серией побед вас будет ожидать серия проигрышей, ваши ставки будут гореть красным.


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