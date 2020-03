Игровой автомат «Book of Ra» в ROX Casino

Одним из самых популярных игровых автоматов вявляется слот Book of Ra. Играя в этот слот, игрок может выбрать от 1 до 9 выигрышных линий. После того, как будут выбраны линии, можно делать ставку и нажимать на кнопку «старт». Игровой слот Book of Ra пользуется большой популярностью, благодаря своим бонусным функциям, которые предлагают бесплатные вращения и возможность использовать символ разброса.Прибыль в Book of Ra можно увеличить, используя функцию «удвоение». Это типичная ставка на красное или черное, которое позволяет увеличить свои доходы, или потерять всё. Еще одной удобной функцией слота является его адаптивная таблица платежей, которая указывает возможные суммы с коэффициентами, чтобы игрок мог всегда знать, сколько он может выиграть.Символ «Book of Ra» играет важную роль в слоте. Он имеет три функции: разброс, джокер и бонус-игру. Этот символ может заменить любой другой символ на игровой линии. Если на барабанах в процессе игры появляются несколько символов Book of Ra, то игрок получает один приз за разброс, который увеличивается в зависимости от количества полученных комбинаций. Увеличивать свои призы можно постоянно, но всё будет зависеть только от удачи игрока. Вход в официальный сайт казино Рокс Бонус в игре активируется, если на линии появляются три или более символов Book of Ra. Также появление этих символов запускает бесплатный вращения. В бонусном раунде символы выбираются случайным образом. Они образуют комбинации, которые позволяют игроку получить ту или иную сумму денег, в зависимости от ставки, которую он поставил в начале игры.Игровой Слот Book Of Ra имеет средний уровень RTP. Также в игре действует средняя дисперсия. Это говорит о том, что выигрыши в основном будут невелики, но у игрока также уменьшаются шансы быстро проиграть свой банк.Слот Book of Ra - это простой игровой автомат в. Главный символ и функция складывания предлагают игроку интересные бонусы, а также веселое времяпровождение в процессе игры. Начать изучать этот слот лучше в бесплатном режиме. Это позволит начинающему игроку освоить правила игры и выработать свою собственную стратегию, чтобы потом попробовать свои силы в игре на деньги