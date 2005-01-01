Bust The Bank или как Вам «ограбить» игровой автомат?

Приходилось ли Вам в детстве участвовать в играх, где нужно было играть либо за грабителей, либо полицейских? А деньгами служили либо листочки с дерева, либо нарезанная цветная бумага. Ну-ка, у кого хоть на секунду возникало желание, чтобы они вдруг стали настоящими?
В Bust The Bank Ваша мечта сбывается — полицейские и грабители там нарисованные (и весьма неплохо), а вот деньги — самые настоящие. Лучшие автоматы Вулкан
подарят вам самые незабываемые эмоции.
Если Вы — любитель играть в автоматы онлайн, то вам известно, как неохотно они могут расставаться с денежными знаками. Не в этот раз! В 5-барабанном Bust The Bank создатели отошли от схемы с выбором и настройкой линий. Каждый раунд они играют все, поэтому у Вас всегда есть шанс выиграть на одной из 243 возможных победных комбинаций.
Но щедрость игры даже не в этом. Просто попытайтесь вспомнить, много ли Вы лично видели такие игровые автоматы, где Вас одаривали бы звонкой монетой просто потому, что на барабане выпал один символ. В Bust The Bank это — сейф. Если он выпадет Вам на барабанах 1 или 5, то знайте — сейчас он откроется, и вниз прольётся золотой дождь. Причём за каждый символ под сейфом количество монет удваивается.
Вам мало? На барабане номер 3 есть свинья-копилка. Если после игры она остановится в поле Вашего зрения, то не теряйте время — разбейте её. Всё, что из неё выпадет также станет Вашим выигрышем.
Вам всё ещё мало? Во время каждого раунда может произойти случайное событие — на экране появится кто-то из пары главных героев-грабителей и уронит мешок с деньгами.
Даже не стоит говорить — Вы уже и так поняли, что их добыча теперь стала Вашей!
И это мы ещё не начали говорить про возможность сыграть бесплатно, которую Вы получите, выбросив сочетание из минимум 3 бомб (символов разброса).
8 бесплатных спинов, каждая выпавшая в ходе них бомба добавляет ещё по 1, первый и пятый барабаны становятся «дикими», вкусные множители… Вы теперь точно поняли, почему этот автомат называется Bust The Bank.
Добавим лишь то, что сам логотип автомата является «диким» символом, который позволит Вам завершить любую незаконченную комбинацию.
Игровой автомат Bust The Bank — перенесет в мир крутых приключений.
В данном слоте предстоит ограбить виртуальный банк. Вас ждет риск и азарт, опасное преследование полицейских, которые попытаются вас задержать при ограблении. Конечно, такие приключения поднимают настроение и дарят дополнительную порцию рискованных ощущений. Но, конечно, не только это ждет в слоте. Его прямое предназначение – это одаривать вас щедрыми призами в виде самых настоящих денег. Итак, надевайте маску, чтобы вас не узнали и отправляйтесь на ваш коварный промысел.
Для того, чтобы «брать банк», вам понадобиться совсем немного – определиться со ставками и заручится везеньем. Слот устроен как классический вариант автоматов:
5 барабанов;
243 линии;
панель управления.
Кнопки управления будут понятны каждому. Даже и новичок в состоянии разобраться, как повышать и понижать ставки, как выбирать игровые линии.
Для того, чтобы и вы полностью ощутили себя коварным и проворным грабителем банка, разработчики слота оформили его очень атмосферно. В игре представлены такие символы:
монеты;
сейф;
команда грабителей;
денежный мешок, другие атрибуты «криминального мира».
Существуют в слоте и дикие символы, и бонусные раунды.
Вы узнали всё, что нужно! Теперь самое время брать банк!
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