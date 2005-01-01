Может ли новичок заработать в ставках на спорт?

В последнее время в интернете присутствует слишком много рекламы связанной со ставками на спорт. Естественно такая информация интересует многих новичков, ведь можно открыть для себя новое хобби, при этом постоянно зарабатывая. Пройти регистрацию в букмекерской конторе ПАРИМАТЧ совсем не сложно, это займет у вас не более 5 минут, после загрузки документов ваш счет будет верифицирован и можно будет приступать к игре на реальные деньги. Вот тут то и происходит главная ошибка у новичков, они сразу же решаются пополнять баланс букмекерской конторы, при этом не разобравшись в коэффициентах, не изучив меню и вообще не проанализировав события.Букмекер любит новичков из-за неопытности, такие игроки зачастую сливают депозит за считанные дни, для этого букмекер придумывает различные бонусы, мол при первом пополнении вы получите удвоение депозита, естественно такая информация не останется без внимания и многие новички действительно пополнять баланс букмекерской конторы. Профессиональные игроки рекомендуют новичкам начать свою деятельность на виртуальном счете, таким способ можно набраться опыта, понять свои ошибки и подобрать стратегию. Ведь успешная игра строится на череде неудач и ошибок, чтобы выйти в плюс нужно пройти через неудачи. На протяжении месяца следите за балансом в конторе, если вам удалось выйти в плюс, значит вы делали все правильно и можно приступать к игре на реальные деньги.Для успешного заработка каждая ставка не должна превышать 5-10% от банка, так вы сможете оставаться в плюсе на дистанции, нельзя использовать стратегию которая подразумевает увеличение ставки вдвое при каждом проигрыше. С такой стратегией вы рано или поздно сольете свой банк, здесь нужно использовать стратегию фиксированной ставки, при этом коэффициенты должны находится в пределах разумного. Букмекер только и ждет что вы проиграете баланс на своем счету. Для выбора надежной конторы обязательно почитайте информацию в интернете и выберете для себя подходящий сайт, с мобильным приложением и удобным меню, например ,сайт Париматч.